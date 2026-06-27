計100名に招待チケット！ N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』ご招待キャンペーン」

記事ポイント N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』ご招待キャンペーン」はスキンケア商品購入で応募できますN.B.L公式サイトの商品購入でソロチケット20名、ペアチケット40組80名に当たります東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』S席チケットが対象です N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』ご招待キャンペーン」はスキンケア商品購入で応募できますN.B.L公式サイトの商品購入でソロチケット20名、ペアチケット40組80名に当たります東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』S席チケットが対象です

N.B.Lが、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』のご招待キャンペーンを2026年6月22日(月)より実施しています。

N.B.L公式サイトで販売している商品を一定金額以上購入した方の中から、抽選で計100名に招待チケットがプレゼントされます。

対象公演は、東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』です。

N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』ご招待キャンペーン」

実施開始：2026年6月22日(月)対象公演：東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』プレゼント対象公演：2026年10月24日(土)11:00賞品：S席チケット招待人数：ソロチケット20名、ペアチケット40組80名、計100名対象商品：N.B.L公式サイトで販売している商品どれでも応募方法：注文時の備考欄にあるチェック要項にチェック

N.B.L公式サイトで商品を一定金額以上購入し、注文時の備考欄にあるチェック要項へチェックすると応募できます。

原作は萩尾望都「ポーの一族」(小学館「フラワーコミックス」刊)です。

宝塚歌劇 雪組公演のミュージカル・ゴシックとして、東京宝塚劇場で上演されます。

ソロチケットとペアチケットで異なる応募期間

第一弾応募期間：6月22日(月)12:00〜7月23日(木)23:59第一弾賞品：ソロチケット20名様第二弾応募期間：7月27日(月)12:00〜9月24日(木)23:59第二弾賞品：ペアチケット40組80名様

ソロチケットとペアチケットは、申込み期間が異なります。

ソロ、ペアそれぞれに応募した場合でも、当選するのはどちらかのみです。

当選発表は厳正な抽選のうえ、発送をもって代えられます。

購入金額に応じた応募口数

ソロご招待 1口：7,000円(税込)ソロご招待 2口：14,000円(税込)ソロご招待 3口：21,000円(税込)ペアご招待 1口：14,000円(税込)ペアご招待 2口：21,000円(税込)ペアご招待 3口：28,000円(税込)ペアご招待 4口：35,000円(税込)

一度に応募できるのは、ソロチケット最大3口、ペアチケット最大4口までです。

複数回注文した場合は、口数に換算されます。

複数回に分けて注文した商品の購入金額を合算することや、発送を1つにまとめることはできません。

発送と応募時の条件

発送方法：佐川急便より発送予定発送時期：10月9日(金)〜13日(火)の間を予定応募条件：日本国内に在住で、連絡先が日本国内の方注文方法：電話での注文は応募不可対象外：送料は購入金額に含みません

チケットは、注文情報と同じ住所に届けられます。

住所不明、転居先不明、長期不在などにより賞品を届けられない場合は、当選が無効になります。

期間中にキャンペーンへ応募する場合、割引クーポンは利用できません。

対象公演と座席に関する注意事項

座席指定：座席の指定はできません座席配置：隣り合わせにならない場合があります交通費・宿泊費：自宅から劇場までの交通費・宿泊費等は当選者負担最新情報：宝塚歌劇公式サイトで案内

やむを得ない事情により、急遽公演中止や出演者等の変更がある場合があります。

公演中止または天候不良等で応募者が被った不利益または損害について、N.B.Lは責任を負いません。

当選の権利はいかなる場合においても換金及びチケットの転売等はできません。

スキンケア商品の購入にあわせて、萩尾望都さん原作の舞台に触れるきっかけが用意されています。

ソロとペアで応募期間が分かれているため、観劇スタイルに合わせて申し込み方を選べます。

N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』ご招待キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』ご招待キャンペーン」はいつから実施されていますか？

A. N.B.Lが2026年6月22日(月)より実施しています。

N.B.L公式サイトで販売している商品を一定金額以上購入し、注文時の備考欄にあるチェック要項へチェックすると応募できます。

Q. 招待チケットは何名に当たりますか？

A. ソロチケット20名、ペアチケット40組80名、計100名に招待チケットがプレゼントされます。

対象公演は東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』です。

Q. ソロチケットとペアチケットの応募期間は同じですか？

A. 応募期間は異なります。

第一弾のソロチケットは6月22日(月)12:00〜7月23日(木)23:59、第二弾のペアチケットは7月27日(月)12:00〜9月24日(木)23:59です。

Q. チケットはどのように発送されますか？

A. 当選発表は発送をもって代えられます。

発送は佐川急便より予定され、ソロチケットとペアチケット共に10月9日(金)〜13日(火)の間を予定しています。

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