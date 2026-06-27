ハイアット セントリック 銀座 東京は、トリップドットコム（Trip.com）とのコラボパフェ2種を、6月15日から8月16日まで販売している。

いずれも青と黄を基調に、空や海、太陽を連想させる色合いで構成し、昼と夜それぞれの旅行シーンをイメージした。デイタイム限定の「Daylight Trip Parfait」（2,530円）は、ブルーキュラソーの氷菓や国産マンゴー、パインなどを重ねたパフェとした。ディナー限定の「Midnight Trip Parfait」（2,783円）は、シャンパンやブルーキュラソーを使い、仕上げにブルーキュラソーシロップとスパイスシロップを注いで提供するアルコール入りのパフェとなる。

提供場所は3階のオールデイダイニング「NAMIKI667」。提供時間は「Daylight Trip Parfait」が正午から午後4時まで、「Midnight Trip Parfait」は午後5時から9時までで予約制。いずれも税込。

Trip.comとのコラボレーションを記念し、宿泊券が当たるプレゼント企画も実施する。応募期間は6月15日から7月6日まで。