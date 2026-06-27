「名探偵コナン」の映画名で読むのが難しいと思う作品ランキング！ 2位『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、名探偵コナンに関するアンケートを実施しました。その中から、「名探偵コナン」の映画名で読むのが難しいと思う作品ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「連想ゲーム的に考えても思いつかない読み方だから」（30代女性／岐阜県）、「五稜星でみちしるべはさすがに読めません！笑」（40代女性／北海道）、「北海道の函館にある有名な五稜郭という史跡の漢字がベースに使われていながら、その読み方がごりょうかくではなくみちしるべという、全く異なる意味を持つ言葉に変換されているからです」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは、「漢字から読み方が想像できず、読み方が覚えられません」（30代女性／京都府）、「他の作品が連想ゲームでルビがわかるのに対してジョーリー・ロジャーは想像つかなかったから」（20代男性／福岡県）、「他のは大体意味がわかるが、唯一わからなかった」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年）／71票北海道・函館を舞台に、新選組副長・土方歳三ゆかりの脇差（わきざし）を巡るミステリーが描かれた作品です。「五稜星」と書いて「みちしるべ」と読ませる独特の当て字が特徴的で、初見での難読さに驚くファンが続出しました。夜景が美しい函館のロマンチックな地理や歴史的建造物が多数登場し、映画のスケール感を際立たせる見事な演出となっています。
1位：『名探偵コナン 紺碧の棺』（2007年）／88票2007年に公開され、美しい海が広がる太平洋の孤島「神海島（こうみじま）」を舞台にした海洋冒険サスペンスです。「棺」と書いて「ジョリー・ロジャー（海賊旗）」と読ませるタイトルが非常に特徴的。古代の海底遺跡や、実在した女性海賊の財産伝説を巡るロマンあふれるストーリー展開とともに、夏の景色と難読タイトルのインパクトが強く印象に残る名作です。
回答者からは、「漢字から読み方が想像できず、読み方が覚えられません」（30代女性／京都府）、「他の作品が連想ゲームでルビがわかるのに対してジョーリー・ロジャーは想像つかなかったから」（20代男性／福岡県）、「他のは大体意味がわかるが、唯一わからなかった」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)