ヒントは圧倒的パワー！ 3つの空欄に共通する“ひらがな2文字”を当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、興味深いストーリー、特有の生理現象、そして常人離れしたすさまじい力という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
い□□
□□り
て□□ん
ヒント：表舞台の記録には残らないような、その人の人柄が伝わるこぼれ話。妊娠初期に多くの人が経験する、吐き気などの体調の変化。そして、漫画の主人公のように圧倒的なパワーを秘めたたくましい体の一部を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つわ」を入れると、次のようになります。
いつわ（逸話）
つわり
てつわん（鉄腕）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、語り継がれる興味深い歴史の断片から、新しい命を育む過程で直面する身体的な試練、さらには驚異的な肉体の強さまでを網羅しました。空欄で欠けた3つの言葉を記憶と照らし合わせることで、無事に正解へたどり着くことができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、興味深いストーリー、特有の生理現象、そして常人離れしたすさまじい力という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
い□□
□□り
て□□ん
ヒント：表舞台の記録には残らないような、その人の人柄が伝わるこぼれ話。妊娠初期に多くの人が経験する、吐き気などの体調の変化。そして、漫画の主人公のように圧倒的なパワーを秘めたたくましい体の一部を思い浮かべてみてください。
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正解：つわ正解は「つわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つわ」を入れると、次のようになります。
いつわ（逸話）
つわり
てつわん（鉄腕）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、語り継がれる興味深い歴史の断片から、新しい命を育む過程で直面する身体的な試練、さらには驚異的な肉体の強さまでを網羅しました。空欄で欠けた3つの言葉を記憶と照らし合わせることで、無事に正解へたどり着くことができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)