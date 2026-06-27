3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。興味深いストーリー、新しい命、そして強靭でたくましいことをヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、興味深いストーリー、特有の生理現象、そして常人離れしたすさまじい力という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

い□□
□□り
て□□ん

ヒント：表舞台の記録には残らないような、その人の人柄が伝わるこぼれ話。妊娠初期に多くの人が経験する、吐き気などの体調の変化。そして、漫画の主人公のように圧倒的なパワーを秘めたたくましい体の一部を思い浮かべてみてください。

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正解：つわ

正解は「つわ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つわ」を入れると、次のようになります。

いつわ（逸話）
つわり
てつわん（鉄腕）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、語り継がれる興味深い歴史の断片から、新しい命を育む過程で直面する身体的な試練、さらには驚異的な肉体の強さまでを網羅しました。空欄で欠けた3つの言葉を記憶と照らし合わせることで、無事に正解へたどり着くことができたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)