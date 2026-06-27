「NISAなんかより明日のパン代」結婚式のご祝儀3万で生活がひっ迫する34歳“高学歴貧困”のリアル
「新NISA？ そんな余裕はない」――。国立大学を卒業しながら、度重なる不運でガソリンスタンド勤務となった34歳男性は語る。切り詰めた生活の果てに見えるのは、出口のない閉塞感である。
増田明利著『限界労働者 格差社会にあえぐ22人の生活』は、不本意な非正規労働や低賃金にあえぐ労働者たちの実態と、その切実な叫びを浮き彫りにしたノンフィクションである。
本書から一部を抜粋し、将来への希望を失い、かつての友人とのつながりさえも断ち切らざるを得ない「転職貧乏」の過酷な日常を紹介する。【前後編の後編】
【画像】34歳ガソリンスタンド勤務の家計簿
最終学歴……13年大学卒
出身地……神奈川県相模原市
現住所……東京都荒川区
居住形態……賃貸アパート、家賃5万7000円
職業……ガソリンスタンド従業員
収入……月収約29万円
家庭状況……独身
最近の大きな出費……冷蔵庫の買い替え 6万7800円
「お金のことで言うと、先月の振込額は24万3000円。家賃と水道光熱費、通信費の合計が7万4000円、奨学金の返済が約2万円あるので手元に残るのは約15万円。ギリギリというほどではないけど贅沢はできませんよ」
先月は奥歯の金冠が取れて歯科医院に5回通ったから1万4000円の出費、インフルエンザにも感染してしまったので内科クリニックに3回通って薬代込みで約6000円の治療費を払うことに。医療費は聖域だと思うが、痛い出費だった。
生活の基本は倹約、倹約、また倹約。日課は閉店間際のスーパー回りで、あちこち行って処分価格に値引きされたものを拾い買いしている。
「アジフライが88円とか鰹の刺身が198円になっているんです、貧乏人は頭を使わないと駄目ですよ。俺は50代の主婦かよ、とときどき思ったりしますけど」
生活レベルが上がらないため、知人との交際の範囲はどんどん狭くなっていく。大学を卒業してから3、4年の間は旧友との交際が活発だったが、今はほとんどない。親戚付き合いも同様だ。
「困るのは結婚式の招待状が届くことです。去年2回、今年も3月にお呼ばれしまして。大学のゼミで一緒だった人とサークルの2年後輩の人なんですが、ご祝儀を包まなくてはならないですよね。まさか1万円なんてわけにはいかないし、自分にも多少の見栄があるから3万円包んだわけですが、自分には生活を左右するほどの大金です」
現状では自分も伴侶を見つけて祝福されることはないと思う。人の幸せな姿を見て笑いながら拍手をしていても、気持ちは複雑だ。
将来に対しての不安も大きい。まず今の仕事がずっと続けられるか分からない。今度また失業したら次はないだろう、長期アルバイトや製造業派遣、さもなくば飲食関係か介護関係くらいしか行き場がないと思う。
再チャレンジできる社会というが、現実には一度でもしくじったら修正は難しい。そう痛感するのだ。
著者：増田 明利（ルポライター）
1961年生まれ。1980年都立中野工業高校卒。ルポライターとして取材活動を続けながら、現在は不動産管理会社に勤務。2003年よりホームレス支援者、NPO関係者との交流を持ち、長引く不況の現実や深刻な格差社会の現状を知り、声なき彼らの代弁者たらんと取材活動を行う。著書に『今日、ホームレスになった』『今日、派遣をクビになった』『今日から日雇い労働者になった』『今日、会社が倒産した』『本当にヤバイ就職活動』『今日からワーキングプアになった』『貧困のハローワーク』『今日、借金を背負った』『お金がありません』（いずれも彩図社）、『不況!! 東京路上サバイバル─ホームレス、28人の履歴書』（恒友出版）、『仕事がない!―求職中36人の叫び』（平凡社）、『ホープレス労働─働く人のホンネ』（労働開発研究会）がある。
(文:増田 明利（ルポライター）)
増田明利著『限界労働者 格差社会にあえぐ22人の生活』は、不本意な非正規労働や低賃金にあえぐ労働者たちの実態と、その切実な叫びを浮き彫りにしたノンフィクションである。
本書から一部を抜粋し、将来への希望を失い、かつての友人とのつながりさえも断ち切らざるを得ない「転職貧乏」の過酷な日常を紹介する。【前後編の後編】
取材者プロフィール早川昇介（34歳・仮名）
最終学歴……13年大学卒
出身地……神奈川県相模原市
現住所……東京都荒川区
居住形態……賃貸アパート、家賃5万7000円
職業……ガソリンスタンド従業員
収入……月収約29万円
家庭状況……独身
最近の大きな出費……冷蔵庫の買い替え 6万7800円
奨学金と生活費で消える月給今の生活に楽しみや張り合いはまったくない。仕事は楽しくないし、金銭的に恵まれていないから。
「お金のことで言うと、先月の振込額は24万3000円。家賃と水道光熱費、通信費の合計が7万4000円、奨学金の返済が約2万円あるので手元に残るのは約15万円。ギリギリというほどではないけど贅沢はできませんよ」
先月は奥歯の金冠が取れて歯科医院に5回通ったから1万4000円の出費、インフルエンザにも感染してしまったので内科クリニックに3回通って薬代込みで約6000円の治療費を払うことに。医療費は聖域だと思うが、痛い出費だった。
新NISAより明日のパン代こんな状況なので貯金はあまりできない。引っかき集めても200万円がやっとだ。「証券会社から新NISAのパンフレットが送られてきたけど、投資に回せるお金はない。開封しないでゴミ箱に投げ捨てました」
生活の基本は倹約、倹約、また倹約。日課は閉店間際のスーパー回りで、あちこち行って処分価格に値引きされたものを拾い買いしている。
「アジフライが88円とか鰹の刺身が198円になっているんです、貧乏人は頭を使わないと駄目ですよ。俺は50代の主婦かよ、とときどき思ったりしますけど」
生活レベルが上がらないため、知人との交際の範囲はどんどん狭くなっていく。大学を卒業してから3、4年の間は旧友との交際が活発だったが、今はほとんどない。親戚付き合いも同様だ。
「困るのは結婚式の招待状が届くことです。去年2回、今年も3月にお呼ばれしまして。大学のゼミで一緒だった人とサークルの2年後輩の人なんですが、ご祝儀を包まなくてはならないですよね。まさか1万円なんてわけにはいかないし、自分にも多少の見栄があるから3万円包んだわけですが、自分には生活を左右するほどの大金です」
現状では自分も伴侶を見つけて祝福されることはないと思う。人の幸せな姿を見て笑いながら拍手をしていても、気持ちは複雑だ。
将来に対しての不安も大きい。まず今の仕事がずっと続けられるか分からない。今度また失業したら次はないだろう、長期アルバイトや製造業派遣、さもなくば飲食関係か介護関係くらいしか行き場がないと思う。
再チャレンジできる社会というが、現実には一度でもしくじったら修正は難しい。そう痛感するのだ。
著者：増田 明利（ルポライター）
1961年生まれ。1980年都立中野工業高校卒。ルポライターとして取材活動を続けながら、現在は不動産管理会社に勤務。2003年よりホームレス支援者、NPO関係者との交流を持ち、長引く不況の現実や深刻な格差社会の現状を知り、声なき彼らの代弁者たらんと取材活動を行う。著書に『今日、ホームレスになった』『今日、派遣をクビになった』『今日から日雇い労働者になった』『今日、会社が倒産した』『本当にヤバイ就職活動』『今日からワーキングプアになった』『貧困のハローワーク』『今日、借金を背負った』『お金がありません』（いずれも彩図社）、『不況!! 東京路上サバイバル─ホームレス、28人の履歴書』（恒友出版）、『仕事がない!―求職中36人の叫び』（平凡社）、『ホープレス労働─働く人のホンネ』（労働開発研究会）がある。
(文:増田 明利（ルポライター）)