◇プロ野球パ・リーグ楽天5-1オリックス（27日、ほっと神戸）

楽天は岸孝之投手の好投で4連勝を飾りました。

先発の岸孝之投手は序盤からテンポのいいピッチングを披露、5回までオリックス打線を1安打に抑えます。

打線は6回、2アウトから連打で1塁2塁とすると村林一輝選手がタイムリー、さらに平良竜哉選手も続きこの回4連打で2点を奪います。

そのウラ、岸投手は先頭の紅林弘太郎選手にホームランを浴び1失点。それでも失点はこのホームランのみにとどめ、7回90球3安打無四球1失点の好投を見せました。

8回は堀内謙伍選手のタイムリーで貴重な1点を追加すると、さらに満塁で辰己涼介選手が2点タイムリーを放ち5-1とリードを広げます。

その後楽天は継投で逃げ切り勝利。チームは4連勝を飾りました。

勝利した岸投手は今季2勝目（2敗）、プロ20年目で172勝目をマークし「先発ピッチャーが試合を作っていれば点は取ってくれるだろうなと思ってみんな頑張っています。ひとつひとつ借金を返していくしかないので皆さんも一緒に戦ってください」とファンへメッセージを贈りました。