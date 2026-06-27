6月27日、函館競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1800m）は、岩田望来騎乗の3番人気、アイムイン（牡3・美浦・加藤征弘）が勝利した。クビ差の2着にケナゲ（牝3・美浦・和田雄二）、3着にマンサニージャ（牝3・美浦・菊川正達）が入った。勝ちタイムは1:48.0（稍重）。

1番人気で武豊騎乗、エアヴァイブス（牝3・栗東・福永祐一）は7着、2番人気で横山琉人騎乗、ララニューディー（牡3・美浦・大竹正博）は9着敗退。

2024年セレクトセールで1億3000万円（税別）の高額馬

岩田望来騎乗の3番人気、アイムインが嬉しい初勝利を飾った。レースでは中団でじっくりと脚を温存し、勝負どころから徐々に進出。直線では大外へ持ち出されると、豪快な末脚でライバルたちを一気に飲み込んだ。最後は力強く突き抜け、待望の初白星をマーク。素質の高さを感じさせる鮮やかな差し切り勝ちだった。同馬は2024年セレクトセールで1億3000万円（税別）の値が付いたシルバーステート産駒。2018年の有馬記念を制したブラストワンピースの半弟としても注目を集めており、その期待に応える勝利となった。

アイムイン 7戦1勝

（牡3・美浦・加藤征弘）

父：シルバーステート

母：ツルマルワンピース

母父：キングカメハメハ

馬主：平田修

生産者：ノーザンファーム