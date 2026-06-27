この夏、ヘビロテ確定♡ 男子うけ間違いナシな【ちびTコーデ】を厳選してご紹介！
この夏、ヘビロテしたいTシャツがまだ見つかっていないコ、集合！今回は、男子うけ◎な「ちびT」を3つご紹介します。シンプルなアイテムから、ちょっぴり色っぽいアイテムまで、大活躍すること間違いなしのTシャツが登場♡ ぜひ、お気に入りを見つけてね。
ちびTってだけで、アラ♡ 新鮮
おなかが見えるクロップド丈や、体にフィットするコンパクトなTシャツがこの夏、定番化！着回し力の高いちびロゴや個性をアピれるインパクト柄、あなたはどれが好み？
Cordinate しゃれ見えなちびロゴ
さり気ないエンボスロゴでセンスのよさをアピール
男子うけ◎なCKロゴで褒められて。ドット柄のスカーフをあわせれば、こなれ感もUP。
Cordinate 色っぽセンターレース
透けすぎないシックな黒レースが上品見えのヒケツ
大胆に透けるレースデザインはヘルシーなブラトップあわせが◎。肌見せコーデこそ、遊びの効いた柄×柄で気負わず楽しむのが今っぽい。
Cordinate マリンなボートネック
デコルテ見せ×ピタピタで色っぽマリンガール
フレンチマリンなボーダーはデニムじゃなく、ツヤっぽスカートで甘く盛るのがぷりかわ乙女な着こなし。キャップでラフさを足せばアウトドアな夏の予定にもぴったり。
撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子