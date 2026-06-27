この夏、ヘビロテ確定♡ 男子うけ間違いナシな【ちびTコーデ】を厳選してご紹介！

この夏、ヘビロテしたいTシャツがまだ見つかっていないコ、集合！今回は、男子うけ◎な「ちびT」を3つご紹介します。シンプルなアイテムから、ちょっぴり色っぽいアイテムまで、大活躍すること間違いなしのTシャツが登場♡ ぜひ、お気に入りを見つけてね。

ちびTってだけで、アラ♡ 新鮮 おなかが見えるクロップド丈や、体にフィットするコンパクトなTシャツがこの夏、定番化！着回し力の高いちびロゴや個性をアピれるインパクト柄、あなたはどれが好み？

Cordinate しゃれ見えなちびロゴ さり気ないエンボスロゴでセンスのよさをアピール 男子うけ◎なCKロゴで褒められて。ドット柄のスカーフをあわせれば、こなれ感もUP。 ロゴTシャツ 9,900円／Calvin Klein（カルバン・クライン）ピンクスカート 14,990円／MINJIENA、白スカート 15,620円／NOT YOUR ROSE（ともにHANA SHOWROOM）ヘアピン（4個セット）330円／ラティス ナロースカーフ 550円／WEGO

Cordinate 色っぽセンターレース 透けすぎないシックな黒レースが上品見えのヒケツ 大胆に透けるレースデザインはヘルシーなブラトップあわせが◎。肌見せコーデこそ、遊びの効いた柄×柄で気負わず楽しむのが今っぽい。 フラワーレースVネックTシャツ 10,780円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ベルトつきチェックスカート（シャツつき）14,960円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 ブラトップ 1,650円／ラティス ブレスレット 3,740円／Liquem

Cordinate マリンなボートネック デコルテ見せ×ピタピタで色っぽマリンガール フレンチマリンなボーダーはデニムじゃなく、ツヤっぽスカートで甘く盛るのがぷりかわ乙女な着こなし。キャップでラフさを足せばアウトドアな夏の予定にもぴったり。 ボーダーオフショルダーTシャツ 2,990円／Gap サテンスカート 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）キャップ 4,400円／フォーティーセブン イヤリング 4,180円／Liquem リング 5,400円／アビステ 撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子