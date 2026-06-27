◇パ・リーグ オリックス１ー５楽天（2026年6月27日 ほっと神戸）

オリックスは今季初の神戸での試合を白星で飾ることはできず、今季4度目の3連敗を喫した。

5回までは、オリックス・エスピノーザと楽天・岸の両先発による息詰まる投手戦が展開された。だが先にしびれを切らしたのは、エスピノーザだった。0―0で迎えた6回。2死無走者から3連打で先制を許すと、なおも2死一、二塁から平良にも右前適時打を浴び、2点を失った。

チームが劣勢に立たされた直後。若きスラッガーが反撃の一撃を放ち、スタンドを沸かせた。紅林が、神戸の夜空に鮮やかな花火を打ち上げた。

「（回の）先頭だったので、どうにかして塁に出ることを考えていたんですが、なんとかホームランになってくれて良かったです」

0―2の6回先頭。カウント1―2から、楽天先発・岸が投じた142キロの直球は、真ん中内寄りに甘く入ってきた。見逃さない。フルスイングをかけると、打球は左中間スタンドへ一直線に向かった。12日阪神戦（京セラドーム）以来の9号ソロで、自身5年ぶりの2桁本塁打に王手を掛けた。

今季初のほっと神戸での一戦。「花火ナイト」として開催され、5回終了時には鮮やかな花火が、夜空を彩っていた。若きスラッガーが夏の風物詩にも劣らぬ“花火”を打ち上げチームを鼓舞。しかし、この日は投打ともに波に乗れなかった。

1―2の8回には1死一、二塁から3番手・寺西が崩れた。右中間への適時二塁打を浴びると、なおも2死満塁から辰己にも中前2点打を許し、万事休した。

この日は上半身のコンディション不良のため2日に登録抹消となっていた森友が5月29日の中日戦（京セラ）以来、約1カ月ぶりに「3番・DH」でスタメン復帰も、4打数無安打。残念ながら、勝利をたぐり寄せることはできなかった。これで、ほっと神戸での楽天戦は、24年7月19日から4連敗となった。