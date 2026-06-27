シュウ ウエムラの新作「骨格クレヨン」誕生！理想の立体感と美眉を叶える新時代メイク

メイクで顔を作り込むのではなく、自分が本来持つ魅力を引き立てる。そんなシュウ ウエムラの哲学から、新たなフェイスカラー「スカルプト クレヨン」と進化したアイブローペンシル「ハード フォーミュラ ハード 10」が誕生します。骨格の美しさを際立たせる“骨格クレヨン”と、自然な美眉を描くロングセラーアイテムの進化版で、毎日のメイクがよりシンプルに。プロのような洗練された仕上がりを叶える注目の新製品をご紹介します♪

ワンスワイプで叶う骨格美メイク

2026年7月1日（水）に全国発売される「スカルプト クレヨン」は、全8色・各5,500円（税込）の新作フェイスカラーです。

2026年6月19日（金）よりシュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstageで先行発売、6月24日（水）には阪急うめだ本店、6月26日（金）には@cosme TOKYOでも先行販売されます。

クレヨン型の先端は点でも面でも使いやすく、目元からフェイスラインまで簡単に立体感を演出。アジア人の骨格や肌色研究から生まれたカラー設計で、肌になじみながら自然な陰影をプラスします。

使用色として紹介されている「ラベンダー グロー」「ベージュ スカルプト」「ラディアント ゴールド」「シェーディング コーラル」など、肌トーンに合わせたメイクを楽しめるのも魅力。

低融点ワックス*²配合により、ファンデーションの上からもなめらかに伸び、パウダーのように密着します。

*1メイクアップ効果による。*2合成ワックス、キャンデリラロウ（エモリエント成分）*3シリカ（皮脂吸着成分）、合成フルオロフロゴパイト（密着感付与成分）。

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40年以上愛される名品アイブローが進化

「ハード フォーミュラ ハード 10」は、全13色（カタログ8色・限定5色）展開、各4,070円（税込）。

1984年の発売以来、多くのファンに愛されてきた「ハード フォーミュラ」がブランド史上初のレノベーションを遂げました。

新たに採用されたハードなワックスコンプレックスとフィルムフォーマーにより、26時間*³のロングラスティングを実現。汗や皮脂、高温多湿な環境にも強く、描きたての美しい眉を長時間キープします。

また、シュウ ウエムラの象徴ともいえる「なぎなた削り」によって、眉毛のような細いラインを描けるのも特長。

豊富なカラーラインナップに加え、ユニバーサルなブラックとブラウンも新登場し、さまざまな髪色やシーンに対応します。

*1 シュウ ウエムラにおいて。

*2 Beauté Research調べ。Beauté Research作成の2025年1月「日本2024年第4四半期版レポート」に基づく。

*3 シュウ ウエムラ調べ。個人差があります。

*6店頭でなぎなたお削りサービスを行った芯において。

※店舗で「なぎなた」の形に削るサービスを行っております。ご購入時にはなぎなた形には削られておりません。

※店舗でのお削りサービスはおひとりさま1回につき2本まで、混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※ハード フォーミュラ ハード 9は販売を終了します。

先行イベントで新製品をいち早く体験

阪急うめだ本店では、2026年6月24日（水）～6月30日（火）の期間限定で先行体験イベント「瞬間、光の印象操作。あなただけの美・骨格デザイニング」を開催。

会場は2階プロモーションスペース21、時間は午前10時から午後8時までです。

イベントでは新製品を全国発売前に試せるほか、限定ギフトも用意されています。自分に似合う眉の形やカラー、トレンド感のあるメリハリ顔を知りたい方にぴったりの体験型イベントとなっています。

※画像はイメージです。

※おひとり様おひとつまでとなります。（シャープナーはおひとり様1回のご購入につき1個まで。）

※個数限定、なくなり次第終了となります。

自分らしい美しさを引き出して

シュウ ウエムラの新作は、複雑なテクニックに頼らず、自分が持つ骨格や個性を美しく見せるためのアイテム。

全8色の「スカルプト クレヨン」と全13色の「ハード フォーミュラ ハード 10」があれば、自然な立体感と洗練された眉メイクがぐっと身近になります。

毎日のメイクをもっと自由に、もっと楽しく♡この夏はプロ発想のアイテムで、自分だけの魅力を引き出してみてはいかがでしょうか。