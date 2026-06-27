◇パ・リーグ 楽天5―1オリックス（2026年6月27日 ほっと神戸）

楽天の岸孝之投手（41）が27日、ほっと神戸で行われたオリックス戦に先発登板。7回1失点で今季2勝目となるプロ通算172勝目を挙げ、三浦大輔（DeNA）に並ぶ歴代41位に浮上した。チームも13安打の快勝で今季最長タイとなる4連勝を飾った。

初回は3者凡退で上々の立ち上がり。2回には中川に左前打を浴びたものの、後続を抑えて無失点で乗り切った。3回からは9者連続凡退とさらにギアを上げた。

打線は0―0の6回2死からマッカスカー、黒川の連打で好機を作ると、村林が中前に先制の適時打。続く平良も右前に適時打を放ち2点をもぎ取った。2―1の8回には、辰己の2点適時打などで3点を奪ってリードを広げた。

岸は6回に先頭・紅林の左翼席へのソロを浴びたものの、追加点は与えず7回3安打1失点で自身2連勝。チームを今季最長タイの4連勝に導いた。

12日の広島戦では7回5安打1失点で今季初勝利を挙げ、プロ1年目から20年連続の白星をマーク。現役選手の通算勝利数ではヤクルト・石川雅規（46）の188勝に次いで単独2位となっている。

◇現役投手のNPB通算勝利数5傑◇

石川雅規（ヤ）188勝（193敗）550試合、歴代29位タイ

岸 孝之（楽）172勝（128敗）413試合、歴代41位タイ

涌井秀章（中）166勝（167敗）519試合、歴代45位タイ

西 勇輝（神）127勝（111敗）349試合、歴代81位タイ

田中将大（巨）125勝（ 75敗）268試合、歴代84位タイ

▼岸 ここ数試合、四球が絡んで失点やピンチがあったので、そうならないように調整をした。練習してきたことをしっかり出せた。（13安打の攻撃陣について）先発投手が試合を作っていれば点は取ってくれると思ってみんな頑張っている。一つ一つ借金を返していくしかない。