国立大出身で教員免許も持つ才媛グラドルの谷碧さんのSPA！グラビアン魂デジタル写真集「谷碧 ハイハイレグ」がリリースされました。



【写真】知性派グラドルといえば谷碧さん

170cmの長身とFカップバスト、そしてカトパン激似のルックスをひっさげてグラビア界で人気急上昇の谷さん。デジタル写真集では、お尻の良さと脚の長さをより強調した撮影で、日本人離れしたすっごいプロポーションを存分に味わえます。



谷さんはXで「週刊SPA!さんよりデジタル写真集が発売されました 題名の｢ハイハイレグ｣ってめっちゃ気になるよね 内容も大人っぽくて私もお気に入りの撮影だったので是非見てください 感想もぜひ教えてね」「週刊SPA!さんから発売されているデジタル写真集『ハイハイレグ』は見ていただけましたか？ まだの方は是非チェックしてね 谷碧と言ったらハイレグ を目指したい」と投稿。撮影時の画像を公開しています。



バラエティータレントを発掘するノブロックTVの捨て猫オーディションにも挑戦中の谷さん。「水筒に白ワイン入れて来ちゃった」といったエピソードトークを「グラビア界のカトパンです。谷碧です」でしめてしまう谷さんの不思議ギャグがツボにハマる視聴者が続出しています。



谷さんはXで「ノブロックTV 捨て猫オーディション2回戦 私の中で初めての大喜利 自分で見返すのは恥ずかしいからみんな観て感想とかダメ出しとか沢山ください バラエティで頑張りたいのぉ」とかなり弱気なコメント投稿し、フォロワーが「「グラビア界のカトパンです」を忘れないようにすれば大丈夫です！」「水筒に白ワイン入れて来ちゃった これは使い続けて欲しいです」「おもろかった」などエールが寄せられています。



【谷碧さんプロフィール】

たにあおい 28歳 1998年3月29日生まれ 岩手県出身 B型 T170・B90W58H90 新潟大学教育学部を卒業し、大阪でOLとして働く。2025年上京とともに芸能活動開始。「グラビア界のカトパン」として注目を浴びる。DVD「女神の誘惑」（ラインコミュニケ−ションズ）が発売中 趣味：トレーニング、株（勉強中）、カフェ巡り 特技：バスケットボール（小2〜大学） 最新情報は公式インスタグラム（@aoi_tani_）やX（@aoi_tani_）