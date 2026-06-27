＜義母のせいで夫が怪しい…＞関係者以外「立ち入り禁止！」にした理由【第9話まんが：義母の気持ち】
私はユウコ（70歳）。夫（75歳）とともに社交ダンスの教室を経営しています。私の代で教室を終わらせたくなくて、息子のユウイチ（46歳）に跡を継いでもらうことにしました。すると息子の妻のカオリさん（46歳）が、ダンスのパートナーであるスズカさん（45歳）と息子との関係を疑いはじめたようです。私はカオリさんに安心してもらうため、息子がひとりで教室に泊まり込んでいるという深夜1時に、夫と一緒に教室に向かいました。しかし、そこにいたのは……？
教室に入った私の目に飛び込んできたのは、息子とスズカさんが一緒の布団に入っている光景でした。「ごめん、つい疲れて寝ちゃって……」そんな言い訳、通用するはずがありません。私は「おかしいでしょ！」と怒鳴りつけました。
「出て行ってちょうだい！」私の剣幕に、2人は驚いてそそくさと逃げて行きました。大事な教室を、跡継ぎと見込んでいた息子に汚された……。あまりに情けなくて涙が出ます。そんな私の肩に、夫はそっと優しく手を置きました。
一緒の布団に寝ている息子とスズカさんを見た瞬間、私の心は裏切られたという怒りでいっぱいになりました。息子が社交ダンスを諦めた25年前から、息子の代わりに教室を育てることが私の生きがいだったのです。その大切な存在を、まさか息子自身に土足で踏みにじられるなんて……！
このまま息子をかばって教室を継がせる方法もあったのかもしれません。でも私にとっては、教室を汚されたことがなによりも腹立たしかったのです。息子とスズカさんのことは当然追放だし、しっかりと制裁を受けてもらいたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
教室に入った私の目に飛び込んできたのは、息子とスズカさんが一緒の布団に入っている光景でした。「ごめん、つい疲れて寝ちゃって……」そんな言い訳、通用するはずがありません。私は「おかしいでしょ！」と怒鳴りつけました。
「出て行ってちょうだい！」私の剣幕に、2人は驚いてそそくさと逃げて行きました。大事な教室を、跡継ぎと見込んでいた息子に汚された……。あまりに情けなくて涙が出ます。そんな私の肩に、夫はそっと優しく手を置きました。
一緒の布団に寝ている息子とスズカさんを見た瞬間、私の心は裏切られたという怒りでいっぱいになりました。息子が社交ダンスを諦めた25年前から、息子の代わりに教室を育てることが私の生きがいだったのです。その大切な存在を、まさか息子自身に土足で踏みにじられるなんて……！
このまま息子をかばって教室を継がせる方法もあったのかもしれません。でも私にとっては、教室を汚されたことがなによりも腹立たしかったのです。息子とスズカさんのことは当然追放だし、しっかりと制裁を受けてもらいたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子