◇ラグビー マオリ・オールブラックス38-31JAPAN XV（27日、パロマ瑞穂スタジアム）

将来の日本代表を担うJAPAN XVがマオリ・オールブラックスと対戦し逆転で敗れました。

2024年7月6日以来、2年ぶりの勝利を目指すJAPAN XVは登録メンバー23人中ノンキャップが11人、大学生4人の若手中心メンバーで挑みます。

前半8分、敵陣トライライン目前まで攻めると明治大学のSO・伊藤龍之介選手が左サイドから右サイドへキックパス。これをウイングの植田和磨選手がキャッチしトライを決めJAPAN XVが先制します。

しかし15分、グラウンド中央のスクラムからマオリ・オールブラックスのオフロードパスに翻弄（ほんろう）され相手を捕まえられず同点とされます。

その後JAPAN XVは優勢に試合を進めますがなかなかトライが奪えず。それでも33分、敵陣5メートルのラインアウトからモールを組み12-7と勝ち越します。

36分には日本代表常連のセンター、ディラン・ライリー選手がディフェンスラインを突破しトライ。さらに終了間際に伊藤選手のキックパスからウイングのイノケ・ブルア選手がトライを決め、24-7で前半を終わらせました。

後半は1トライずつ奪い合うなど後半20分時点で31-14、しかし23分にトライを奪われると27分にもトライを許し31-26。コンバージョンゴールを決められ、3点差まで迫られます。

猛攻を受けるJAPAN XVは35分、右サイドからデュフェンスラインを破られトライ。ついに逆転を許すと残り1分には、自陣から攻めますが強烈なタックルでこぼれたボールを拾われ勝負を決めるトライ。31-38で敗れました。