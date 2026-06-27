「新しい地図」の稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が２７日、都内で行われた映画「バナ穴 ＢＡＮＡ＿ＡＮＡ」（２８日公開）公開記念特別イベントに、女優の趣里、ファーストサマーウイカ、鄭亜美、俳優の吹越満、小澤征爾、映画監督の山内ケンジらと出席した。

同作は、２０１８年に２週間限定で公開された短編オムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」に続く「新しい地図」の映画第２弾。稲垣、草磲、香取がトリプル主演を務める。

キャスト陣が一堂に集結するのはこの日が初めて。８年越しとなる映画の完成に、香取は「８年ってどういうことですか？ もう小学生卒業してます。すっごいうれしいです」と感想を吐露した。

一方の草磲は「なんでこんなに時間かかったんでしょうかね？爐笋襪笋觝承臭瓩砲覆蕕覆てよかった」と胸をなで下ろしつつ「僕が思うには、何度も何度も（計画が）なくなったんだけど、山内さんがいらっしゃってできたと思う」とメガホンを取った山内監督に感謝を伝えた。

「新しい地図」の３人との共演を振り返って、ファーストサマーウイカは「（新しい地図の）お三方が、カメラ回ってない時にもギターの話をされてて、和気あいあいと話されてることに目頭が熱くなりました」と裏話を告白。香取は「仲悪いよ！」と返し、会場の笑いを誘った。

最後に、稲垣は「いよいよ上演ですね。楽しみですね。まずは皆さんの感性でこの映画の余白を埋めていただければ」と観客に向けて呼びかけた。