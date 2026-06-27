■これまでのあらすじ

衣食住を自分で管理したい妻は家計管理の大変さを必死に解くが、夫は息子のためだと言って折れない。それどころか逆に夫からパート収入を家計に入れていないことを指摘され、夫のお弁当を職場に持って行ってみるように言われてしまう。

【妻side STORY】職場でも将来を見通して家計管理ができない夫の話題で盛り上がりました。やはりきちんと計画的にしっかり節約できるのは妻の言い分に夫は従うべきという意見ばかりで、私は間違っていないことが証明された気分だったのです。ところが…。夫はとうとうお惣菜を買うという無駄遣いをするようになりました。自分のお小遣いだから文句を言うなと言うけれど、大切なお金をそんなことに使うなんて許せない…！それなのに翌日、夫が弁当を届けに来てしまい…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん(ウーマンエキサイト編集部)