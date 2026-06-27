◆ファーム・リーグ 阪神１―５巨人（２７日・ＳＧＬ）

巨人が連敗を２で止め、貯金１４となった。

先発・マタは初回を３者凡退でスタート。３回は死球と二塁打で２死二、三塁を招いたが、谷端を投ゴロに封じた。５回は１安打２四球で１死満塁となったが、谷端を遊ゴロ併殺に抑え、５回３安打無失点で降板した。

４―０の６回からは元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから今月加入した小笠原が加入後初登板。先頭の代打・佐野への四球をきっかけに２死二塁を招くと、ディベイニーに中前適時打を許した。７回は先頭から連打で無死一、二塁を招いたが、代打・井坪を右飛に抑えると、谷端、佐野を連続三振に斬った。８回は１死から嶋村に四球を与えたが、ディベイニーを直球で三ゴロ併殺に仕留め、３回３安打１失点でマウンドを降りた。

打線は初回に下半身のコンディション不良からの２軍復帰戦となった石塚が中前打を放つなど１死満塁の好機をつくると、ティマの中犠飛で先制。３回は１死三塁から石塚の中犠飛で追加点を奪うと、リチャードは左中間席へソロをマークした。６回は１死満塁から山瀬の中犠飛で４点目を刻むと、９回は１死走者なしから山瀬が左翼防球ネットに直撃するソロを放った。