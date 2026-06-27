◇ラグビー ▽リポビタンＤチャレンジカップ２０２６ ジャパン・フィフティーン―マオリ・オールブラックス（２７日、パロマ瑞穂スタジアム）

日本代表候補で編成されるジャパン・フィフティーン（ＸＶ）は、ニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成するマオリ・オールブラックス（ＡＢｓ）との強化試合で３１―３８の黒星。後半２３分までの１７点リードを守り切れず、逆転負けを喫した。

先制はジャパンＸＶ。前半８分、敵陣での７次攻撃から、ＳＯ伊藤龍之介（明大）が右へキックパス。ＷＴＢ植田和磨（神戸）にわたってトライを挙げる。７―７の同３３分は、敵陣右サイド深くのラインアウトモールを押し込んで主将のフッカー原田衛（ＢＬ東京）が勝ち越しトライ。マオリＡＢｓがイエローカード２人で数的有利となったジャパンＸＶは同３６分、敵陣右の２２メートル外からＳＯ伊藤のパスを受けたＣＴＢライリー（埼玉）が、守りを突破し追加点。同３９分、ＳＯ伊藤が今度は敵陣深く右から左へキックパス。トライエリア内でＷＴＢブルア（神戸）が抑え、２４―７として前半を折り返した。

後半は９分、マオリＡＢｓが敵トライエリア前のスクラムから展開し、ＣＴＢサリバンがトライ。キックも決まり１４―２４とする。ジャパンＸＶは同１３分、敵陣左深くのラインアウトを起点に攻め、ＣＴＢライリーからパスを受けたＦＢ松永拓朗（ＢＬ東京）が走りきってトライ。３１―１４と再び突き放す。だが後半２３分から３連続トライを許し、３５分にマオリＡＢｓがついに逆転。試合終了間際にも失点し、一時１７点リードしながらも逆転負けとなった。

この試合は代表同士のテストマッチではなく、キャップ対象外。日本代表は７月４日にイタリアとのテストマッチ（秩父宮ラグビー場）を迎え、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が出場停止処分明けから指揮官に復帰する。