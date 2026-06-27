【ニトリ】省スペースで使いやすい！部屋干しストレスを減らしてくれそうな便利アイテム3選

雨の日が増える季節、悩ましいのが洗濯物の部屋干し。「干す場所が足りない」「生活感が出る」「乾きにくい」など、困りごとも増えがちですよね。

今回は、ニトリで販売されている商品の中から、部屋干しに便利なアイテムを3つ紹介します。どれも省スペースで使い勝手の良いアイテムばかりです。

大容量派ならこれ一択！

●伸縮エアコンハンガー（2990円）

エアコン下の空間を有効活用できるアイテム。エアコンの風を活用して洗濯物を乾かしやすくできるのが魅力です。使わない時は折りたたんで収納できる仕様で、圧迫感が出にくいのも嬉しいポイント。幅を調整できる伸縮タイプなので、設置スペースに合わせやすいですよ

クチコミには「エアコンの風で乾かせて一石二鳥」「これはアイデア商品」とコメントが。部屋干しスペースが足りない人は、かなり重宝しそうなアイテムです。

●【簡単】ワンタッチ式 突っ張り室内物干しポール（5990円）

天井と床に突っ張って使う室内物干し。工具不要で設置できるワンタッチ仕様で、賃貸でも取り入れやすそうなアイテムです。ポールタイプなので場所を取りにくく、シンプルな見た目も魅力。必要な時だけサッと干せるので、「大きな物干しは置きたくない」という人にも合いそうです。

「向きも自由に変えられて、すごく便利」「組み立てがとても簡単」とコメントが。生活感を抑えながら使えるのも嬉しいポイントです。

●【たて・よこ伸縮】キャスター付き 室内物干し（5990円）

洗濯物をたっぷり干したい人向けのアイテム。縦横どちらにも伸縮できる仕様で、洗濯量に合わせてサイズ調整できるのが特徴です。キャスター付きなので移動しやすく、日当たりやエアコン位置に合わせて動かせるのも便利。タオルや衣類をまとめて干したいファミリー世帯にもぴったりです。

クチコミには「折り畳んだらとてもコンパクト」「狭い部屋でも助かる」とコメントが。梅雨時期の"干す場所問題"を解決してくれるアイテムです。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部