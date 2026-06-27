KISS OF LIFEが、デジタルシングル「BREAK IT」を7月4日にリリース。また、同曲が現在放送中のTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のエンディングテーマに起用される。

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本情報は、本日6月27日に行われたワールドファンミーティングツアー『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞』の日本公演にて発表されたもの。

同アニメに向けて制作された本楽曲は、“当たり前と思われるものを壊して、自分の思うように輝こう！”というメッセージが込められた一曲。KISS OF LIFEのHANEULは「子供のころからよく見ていたデジモンで私たちKISS OF LIFEがエンディングテーマを歌うことになったなんて本当に信じられませんでした！」と喜びを語っている。

・KISS OF LIFE HANEUL コメント

子供のころからよく見ていたデジモンで私たちKISS OF LIFEがエンディングテーマを歌うことになったなんて本当に信じられませんでした！新曲の『BREAK IT』は私もずっと聴いているくらい素敵な曲になったので是非たくさん聴いてください！

HANEUL（KISS OF LIFE）

（文＝リアルサウンド編集部）