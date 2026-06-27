（台北・花蓮中央社）前線や南西からの季節風などの影響により、台湾各地は24日ごろから豪雨に見舞われている。27日には東部・花蓮県を流れる万里渓上流に形成されたせき止め湖について、24時間以内に水があふれる可能性が高まったとして、警戒レベルが引き上げられ、農業部（農業省）が中央災害対策センターを開設した。



せき止め湖の貯水量は満水時の70％に達している。農業部林業・自然保育署の廖一光（りょういっこう）副署長は中央社の記者に対し、同署の花蓮分署が午後0時にせき止め湖の警戒レベルを4段階で最も高い「レッド」に引き上げたと説明。中央災害対策センターを開設し、土砂災害や水位変化に関して監視を行うとした。



警戒レベルの引き上げを受け、万里渓の下流を走る幹線道路、台9線の3カ所の橋が予防的通行止めとなった他、台湾鉄路（台鉄）も万里渓を通過する区間で最高速度を60キロに制限し、水位に異常が見られた場合は運転を見合わせるとした。



また万里渓下流の2郷鎮7村里では70戸186人が避難した。



（劉建邦、張祈／編集：齊藤啓介）