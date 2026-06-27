osage、全国ワンマンツアー『Look ALive』開催決定！新曲「さよならについて」のリリースも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

osageの全国ワンマンツアー『osage ONE MAN TOUR 2026 「Look ALive」』の開催が決定。新曲「さよならについて」のリリースも発表された。

6月27日に東京・Spotify O-WESTにて行われた東名阪2マンツアー『AGE AGEトゥナイト2026』のファイナル公演でアナウンスされた。

■全国ツアーは宮城、東京、愛知、福岡、広島の5会場5公演で開催

全国ツアーは10月4日の宮城・仙台公演を皮切りに東京、愛知、福岡、広島の5ヵ所を周る。

チケットのオフィシャル先行予約が現在、受付中だ。詳細はオフィシャルサイトで。

さらに新曲「さよならについて」が8月5日にデジタルシングルとしてリリースされることも決定。ャケット写真も公開された。

■リリース情報

2026.08.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「さよならについて」

■ライブ情報

『osage ONE MAN TOUR 2026 「Look ALive」』

10/04（日）宮城・LIVE HOUSE enn3rd

10/10（土）福岡・Queblick

10/23（金）愛知・ell.SIZE

10/24（土）広島・Cave-Be

11/01（日）東京・渋谷クラブクアトロ

■関連リンク

osage OFFICIAL SITE

https://osage-official.com/