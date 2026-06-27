osage、全国ワンマンツアー『Look ALive』開催決定！新曲「さよならについて」のリリースも発表
osageの全国ワンマンツアー『osage ONE MAN TOUR 2026 「Look ALive」』の開催が決定。新曲「さよならについて」のリリースも発表された。
6月27日に東京・Spotify O-WESTにて行われた東名阪2マンツアー『AGE AGEトゥナイト2026』のファイナル公演でアナウンスされた。
■全国ツアーは宮城、東京、愛知、福岡、広島の5会場5公演で開催
全国ツアーは10月4日の宮城・仙台公演を皮切りに東京、愛知、福岡、広島の5ヵ所を周る。
チケットのオフィシャル先行予約が現在、受付中だ。詳細はオフィシャルサイトで。
さらに新曲「さよならについて」が8月5日にデジタルシングルとしてリリースされることも決定。ャケット写真も公開された。
■リリース情報
2026.08.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「さよならについて」
■ライブ情報
『osage ONE MAN TOUR 2026 「Look ALive」』
10/04（日）宮城・LIVE HOUSE enn3rd
10/10（土）福岡・Queblick
10/23（金）愛知・ell.SIZE
10/24（土）広島・Cave-Be
11/01（日）東京・渋谷クラブクアトロ
■関連リンク
osage OFFICIAL SITE
https://osage-official.com/