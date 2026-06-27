【ライブレポート】大泉洋、アリーナツアー最終公演を迎えリベンジ完遂！「お前らには俺がついてる!!俺にはおまえたちがついてる!!」

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大泉洋が6月21日にアリーナツアー『芸能生活30周年記念!!大泉洋リサイタル2 -リベンジ-』を神奈川・横浜アリーナで最終公演を迎え、そのライブレポートとライブ写真が到着した。

■冒頭からフライングで大爆笑！ 各地で異なるカバー曲も

大泉洋、リベンジ完遂!! 6月21日、3都市7公演で計4万8,000人を動員したアリーナツアー『芸能生活30周年記念!! 大泉洋リサイタル2 -リベンジ-』が神奈川・横浜アリーナで最終公演を迎えた。思い起こせば2024年2月2日、初のリサイタルツアー最終日、日本武道館公演。クライマックスのピアノ弾き語りによる「ハナ～僕とじいちゃんと」をイントロ7回連続ミスという痛恨の極みで締め括った大泉洋。かくして公演タイトルに置かれた“リベンジ”の文字。結果、見事それを成し遂げたのだが、そのプロセスも込み込みのロングオフィシャルレポートをお届けしたい。

この日のステージはアリーナライブの王道ともいえる大型LEDスクリーン完備のメインステージ、センターステージと花道という構成だ。1万2,000人の子猫ちゃん（大泉ファンの愛称）が待ち望むなか、定刻が近づくと影アナ（場内アナウンス）が。声の主は大泉本人だ。携帯電話マナーについての注意喚起から「ほかのお客様の御迷惑となる行為。例えばオナラ。マナーモードにするか（曲の）拍子に合わせてこいてください」「出演アーティストへの野次暴言もお気をつけください。初めてのアリーナツアー、『やめときゃよかった』と思っております」と続く。リサイタルはすでに影アナから始まっているらしい。

「それでは練習しておきましょう。横浜アリーナ、盛り上がってますか～!? 収録も入ってますよ～？」。愉快な煽りに子猫ちゃん一同が「イエーイ!!」と応えると大泉が公演タイトルをコールして開演。田原俊彦、1988年のヒット曲「抱きしめてTONIGHT」のイントロが盛大に轟くと8名のダンサーズが原曲振り付け完コピで踊り出し、ステージ後方の高台から白いジャケット＆開襟シャツ姿の大泉が堂々登場。軽く鼻から抜くようなトシちゃんリスペクトなボーカルを聴かせると…飛んだー!!!!

まさかの冒頭からのフライングに場内は悲鳴を経由して大爆笑＆大喝采。スクリーンに薔薇のグラフィックが舞うなか、当の主役は悠々と飛行しセンターステージに降臨…せずに床面スレスレに後退してメインステージの高台に帰還し、着地でエンディングか？ と思いきや奈落の底へ。「下がっちゃってる!! 上げてください!?」。カオスな余韻のなか、アリーナ上方でぶら～んと吊られたままの大泉が挨拶。「横浜、盛り上がってますか～？ ライブ・ビューイングも盛り上がってよ～？ …もう、下げてもらっていいですか？」「昨日も言ったでしょ？ 『穴（奈落）、塞いといて！』って」とスタッフにお約束な恨み節をボヤきつつも、「どう？ 最初から飛ぶとは思わなかったでしょ？」とドヤ顔だ。「『吊られてる』とか言う人がいるけど“フライング”です。堂本光一くんがやってるやつです。みんな何が面白くてそんなに笑ってるの？」と子猫ちゃんたちに問いただす。実はこの日のために自身も「抱きしめてTONIGHT」の振り付けを必死にマスターしたものの、「穴（奈落）に落ちる面白さ」に抗えなかったという。そこで急遽ダンサーズを招集し、曲のエンディングのみをやり直し。華麗にダンスをキメて場内大喝采。「うまくいったね」と振り付けのRENA先生に感謝し、「これで思い残すことはない」と笑顔を見せた。ちなみに今ツアーの1曲目は、札幌では「ff（フォルティシモ）」（HOUND DOG / 1985年）、神戸では「どんなときも。」（槇原敬之 / 1991年）と各会場で異なるカバー曲が披露された。そして、この時点で歌唱1曲にもかかわらず開演から18分が経過。濃いぞ、「大泉洋リサイタル」。

■幾田りら、玉置浩二…豪華アーティスト提供の新曲たち

場内を埋め尽くすひまわり型のツアーグッズ“ハナペンライト”を「たんぽぽみたい」と素で間違え、会場の笑いを誘いつつも、センター、アリーナ、スタンド、立ち見と超満員のエリアごとに「いけますか～!?」と丁寧に呼びかけ、「ふわり」へ。無線制御のハナペンライトで緑一色に染まった草原のような客席に気持ちの入った歌声を聴かせる。続く「コラーゲン。」ではシアターネオン風のグラフィックをバックにダンサーズと軽快なパフォーマンスを届け、「本日のスープ」ではイントロから観客と大合唱。無数のハナペンライトがオレンジ色に照らされ、会場にあたたかな一体感が生まれていた。

ここで休憩。水を飲む姿にも「フーッ!!」と歓声をおくる子猫ちゃんたちに、「いやー、楽しいですわ」と満足げな笑顔を返す大泉。「誰もいないアリーナ（のリハ）でひとり吊られていたときはどうしようかと」「みなさんあっての私です」と感謝を述べて、8月12日リリースの新作EP『感謝しかございません』収録の新曲コーナーに突入。「（レコーディングで）『すばらしい。あとはリズムに乗るだけです！』と励ましてくれた」幾田りらとの制作エピソードを披露し、「なんてことない日々」へ。弾むようなリズムに乗って、日常や家族の尊さを軽快に歌い上げる。続くMCでは前曲の流れから実娘との会話を紹介。「パパの目は二重だし、涙袋もあって理想の目。なのに…いったい何が台無しにしてるんだろう」。場内、拍手喝采。娘さん、グッジョブ!!

続いての新曲は玉置浩二提供の「陽炎」。実は同じく玉置提供の既出曲「あの空に立つ塔のように」よりも先に誕生していたという秘話を挟んで、今回は松本圭司のアコーディオンとともにパフォーマンス。叙情的な音色にスパニッシュ調のギターが絡む。同曲がエンディングテーマを務めたテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のスクリーン映像と特効の炎がせつなくも力強い歌詞をもり立てた。

■『水どう』藤村・嬉野Dも参戦。抱腹絶倒の幕間映像

だが、そうした曲の余韻に浸る間もなく全子猫ちゃんお待ちかねのVTRが流れる。4月20日収録の『水曜どうでしょう』藤村・嬉野、両ディレクターとの対話映像だ。今回も、「できれば頼みたくない。でも、おしゃれなクリエイターに頼むと時間がかかる」と無礼にも程があるギリギリの納期（ツアー初日は5月30日）で幕間映像を発注する大泉に「（初日は）いつだって聞いてんだよ!?」と怒号で切り返す藤村ディレクター。おなじみの丁々発止に場内は笑いがとまらない。結局、前回の「客が失禁するほどの面白さ」から一転、今回は充実の新曲群に見合う「カッコよさ」で攻めようと方向性が定まり、『水曜どうでしょう』1998年放送の海外企画「香港大観光旅行」における忠臣蔵・大石内蔵助役の話題から、「今一度カッコいい内蔵助を」というまさかの忠臣蔵リベンジプランに着地する。

ここで黒ジャケット＆ネクタイ姿に着替えた大泉がステージに登場。続いての新曲は10年来の付き合いというジャズピアニスト小曽根真提供の「Welcome to Arena」。大泉と同じ中学出身の松本圭司と当時の思い出を語り合い、松本の流麗なピアノソロから歌へ。ファンへの思いをジャズ・スタンダード風味で届ける。さらに、「歌にすれば（両親に感謝を）言える」と語り、《何度でも歌うから》というリフレインが印象的な小曽根提供の「ありがとう」を披露。歌唱後、波音のような拍手が起こると、「奇しくも今日は父の日でしたね」と照れくさそうに微笑む大泉だった。

さて、スクリーンは再び5月15日収録の忠臣蔵撮影風景に。本職の役者らの助けも借りて、抱腹絶倒の（もう二度と内蔵助役のオファーは来ないのでは？ という意味で）「大泉洋・最後の忠臣蔵」が完成。妙に本格的な殺陣を経て、1998年当時、「みなのもの！」と「ものども！」がごっちゃになって発した「みなのども！」も完全再現。何だか勇ましい「次の曲、どうぞー!!」で、この日のMAX値に達した子猫ちゃんたちの爆笑を前に、「横浜に人の心は無いのか!?」と呆れ顔の大泉だった。

ここで気を取り直してバンドメンバーを紹介。各々とのエピソードを語りながら、NAOTO（音楽監督/Band Master/Violin）、松本圭司（Key）、福原将宣（Gu）、川内啓史（Ba）、田中栄二（Dr）、nang-chang（manipulator）を紹介すると、「盛り上がっていきましょうよ！」とスキマスイッチ提供の新曲「みんなのYEAH!!!」へ。スクリーンには気球の映像、客席には特大バルーンボールが解放され銀テープも放射。その爽快さのまま、続いてはダンサーズとともに「キラーチューン！」。投げキッスをキメると、お次はレーザービームとスポットライトの光が飛び交うなか再びフライングで「スマッシュヒットLOVEバシーン！」。サビに合わせてまたもフライング！ キャディさんも登場し、同曲の恒例行事とも言える客席へのナイスショット乱れ打ちも忘れない。さらに「疾れ！」では曲の疾走感に合わせて子猫ちゃんたちのタオルやペンライトが回転乱舞の大盛り上がり。ステージ上は火柱から最後は花火が一閃、まさに怒涛の攻勢となった。

興奮冷めやらぬなか、スクリーンはまたも5月15日収録の映像に。“竹とんぼの洋”が登場する「必殺仕事人」の撮影風景だ。BGMは許諾ナシで済むようにと大泉が自らあのメロディを歌唱。内蔵助からの白塗り顔のせいで「スマホのフェイスIDもきかない」状態でやはり粛々と撮影が進む。客席は爆笑に次ぐ爆笑で、もはや令和のお茶の間とはここなのか？ と思えるほどのアットホーム感だ。さらに勢い付く藤村ディレクター、「次の俳優が決まっていないからアピールしとこう」とジェームズ・ボンドまで追加で演じることに。白塗りのままタキシードに着替え、BGMはやはり許諾逃れのため太鼓で叩く「ジェームズ音頭」。かくして「必殺仕事人」からなんのためらいもなくボンド映画名物のガンバレルシーンに繋がり、「次の曲、どうぞ!!」。すると前回の武道館公演7回連続ミスの映像が流れ、センターステージにピアノが。そう、ついにリベンジの瞬間がやってきたのだ！

■待望のリベンジ。そして感動の大団円へ

「がんばれ～！」「落ち着いてこ～？」「リラックス～！」と通常の横浜アリーナではまず聞かれない声援が飛び交うなか、大泉の指が「ハナ～僕とじいちゃんと」のイントロを奏で…見事ノーミスで歌唱へ。「リベンジしたぞー!!」。賞賛の声援を合図にバンドも合流。黄色のハナペンライトとスクリーン映像によるひまわりが会場いっぱいに咲き誇るなか、最後は場内にアカペラの大合唱がこだました。大泉は、「何とか全公演、リベンジすることができました！」と感謝を伝えると、日本テレビ系情報番組『DayDay.』7月のエンディングテーマに決まった「ひざこぞう」（北川悠仁（ゆず）提供）を歌って本編の幕を閉じた。スクリーンには、大泉の幼少期のスナップと無数のヒストリースナップの集合で象られた「30周年ありがとう」の文字が燦然と輝いていた。

アンコールでは、札幌市にかつて存在していた塔の写真をバックに「あの空に立つ塔のように」を熱唱。さらに「もう一曲だけピアノ弾いていいですか？」と中島みゆきの「糸」をピアノ弾き語りで披露。札幌2日間と神戸初日に失敗し、スタッフからも「『糸』は止めたら？」と言われていたそうだが、「何とか4勝3敗で勝ち越しました」とアピール。グッズ紹介、リリース告知、所属事務所の自社イベント「CUEDISCO」のイジりを挟んで、「みなさんは私に『愛してるよー!!』と叫びに来たんでしょ～!?」と煽りに煽ってサンバ調の新曲「バカね…夏」へ。「L・O・V・Eレッツゴー洋ちゃん!!」のラブコールが盛大に響き渡ると、その勢いのまま「バカね」に繋ぎ、翼型のトロッコに乗って会場の隅々まで熱唱を届けにいく。

数え切れない数の「ありがとう」を繰り返し、「また元気に集まろう！」「がんばろう！ がんばれよ～!?」「お前らには俺がついてる!!」「俺にはおまえたちがついてる!!」と溢れる思いを叫び続ける大泉の姿が感動的だった。最後は《今日は晴れの空》という一節を見事なロングブレスで歌い上げフィニッシュ。記念撮影タイムでは、入場時に配られていたカラーシートを全子猫ちゃんたちが掲げ、大泉に「アイシテルヨー」の文字とハートマークをプレゼントするというサプライズが大成功。大泉から、「またリサイタルやります！ やみつきです!! それまで誰ひとり死なないでください」という固い約束も飛び出し、およそ3時間・全18曲のリベンジが相思相愛の大団円を迎えたのだった。

TEXT BY 内田正樹

PHOTO BY 西槇太一

■セットリスト

M1. 抱きしめてTONIGHT （カバー）

―MC―

M2. ふわり

M3. コラーゲン。

M4. 本日のスープ

―MC―

M5. なんてことない日々

M6. 陽炎

M7. Welcome to Arena

M8. ありがとう

―MC―

M9. みんなのYEAH!!!

M10. キラーチューン！

M11. スマッシュヒットLOVEバシーン！

M12. 疾れ

M13. ハナ～僕とじいちゃんと

M14. ひざこぞう

EN1. あの空に立つ塔のように

―MC―

EN2. 糸（カバー）

EN3. バカね…夏

EN4. バカね

■関連リンク

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