「西武２−４日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）

３位日本ハムが接戦を制し、首位西武とのゲーム差を４に縮めた。

１−１で迎えた九回に１死二塁から８番奈良間がライトへの勝ち越し適時二塁打を放った。さらに水野に適時三塁打、田宮にも適時内野安打が出て、３点を勝ち越し、そのまま押し切った。

吉田の連夜のアーチで同点に追いついていた。１点を追う六回、隅田の１１１キロのカーブを左翼席に運ぶ４号同点ソロ。前夜の２打席連続本塁打に続く価値ある２戦連発弾を放った。

「１、２打席目は何もなかったのですが、３打席目で横尾コーチに声をかけられたおかげです。きょうも打てなかったら横尾コーチにせいだと思って打ちました」とコメント。前夜も横尾打撃コーチのアドバイス後に１発。内容こそ明かさなかったが、二日続いての“横尾効果”を強調した。

前夜はソロ３本による３得点。新庄監督は打線を組み替えて臨んだ。４番に５月２９日以来となるレイエスを起用。前夜「明日もやってくれるでしょう」と期待をかけた吉田を５番に上げていた。

五回までは好機を逸し続けた。初回は２死一、三塁で吉田が三ゴロに倒れ先制機を逃した。二回は１死二塁から奈良間、五十幡が連続三振。五回は１死二、三塁の好機に田宮が投ゴロ、水谷が見逃し三振に倒れていた。七回は奈良間、五十幡、水野がいずれも初球で打ち取られ、３球で終わる淡泊な攻撃もあった。

先発の山崎は６回６安打１失点の好投も勝敗は付かなかった。三回、３連打で無死満塁のピンチを招いたが、カナリオの併殺の間の１点のみでしのいだ。二回、五回にも先頭打者の出塁を許したが、冷静に後続を断った。