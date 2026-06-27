７人組ボーイズグループ・ＡＥＮ（エイエン）が２７日、東京・ＳＧＣホール有明で、日本でのデビューを前に「ＡＥＮ Ｇｒｅｅｔｉｎｇ Ｓｈｏｗｃａｓｅ”Ｆｉｒｓｔ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ“」を開催し、自身初のライブパフォーマンスを披露。８月５日に韓国でのファーストＥＰ「Ａ ＮＥＷ ＥＲＡ ＯＦ ＮＯＷ」のリリースを控え、ＡＥＮのオリジナル番組制作もサプライズ発表されるなど、注目度の高さが示された。

次代のグローバルグループとして期待される７人がベールを脱いだ。１曲目の「Ｃｌｏｃｋｗｉｓｅ」からテンション最高潮の歌とダンスで場内を魅了。２曲目にはＨＡＮＡのカバーで「Ｄｒｏｐ」を披露した。

「ＡＥＮ」はＭＯＮＳＴＥＲ ＸやＩＶＥを輩出した韓国の「ＳＴＡＲＴＳＨＩＰ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」と、日本の大手芸能事務所「アミューズ」が、大型プロジェクトとして共同でのマネジメントを行う新人ボーイズグループだ。

２５年に「ＳＴＡＲＴＳＨＩＰ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が実施したオーディションで注目されたメンバーを中心に日本人３人、韓国人４人で構成。初のライブパフォーマンスを見ようと、定員３０００人の無料招待枠に約１万人の応募が集まる異例のフィーバーぶりだった。

ギュヒョンは「まだ夢を見ているような感じ」と喜びを語る。最後は新ＥＰ「Ａ ＮＥＷ ＥＲＡ ＯＦ ＮＯＷ」に収録される「Ｘ ｔｏ Ｚ」で大盛況のままショーケースを締めくくった。

リーダー・ジヨンは「今、幸せです」と感極まる場面も。ライブ後にはグループの冠番組製作決定もサプライズ発表。詳細は未定だがメンバーが過酷なロケに挑戦する内容となる予定。ボミは「今後もＡＥＮのすてきな姿を見せるので、楽しみしていてください！」と話し、世界へはばたく一歩を大きく踏み出した。