米ラスベガスで現在開催されている世界最大級のポーカー大会、World Series of Poker（WSOP）2026。日本人も数多く出場する同大会の魅力とは。自身もポーカーを嗜むアイドルグループIMP.の横原悠毅が、夢の賞金の使い道について語った。

【映像】IMP. 横原悠毅が「1億円くらいおごりたい」大恩人

26日、ABEMAにてWSOPの魅力を伝える特別番組「ポーカー世界頂上決戦 WSOP2026開幕SP」が放送。MCを務める平成ノブシコブシ・吉村崇と西澤由夏アナウンサーが、ゲストで俳優の本郷奏多、そしてプロポーカープレーヤーの岡本詩菜、中西翔太、みさわとともに、さまざまな“数字”をキーワードに世界最大級のポーカー大会の魅力を深掘りした。

メインイベントの優勝賞金は日本円で約15億円とも言われる同大会。番組のナレーターを務めた横原は、スタッフに「ちなみに横原さんなら15億円、何に使いますか？」と質問されると、「15億でしょ？」と思わず長考。最初に思いついた使い道は「まず、みさわさんに1億円分くらいおごります」「本当にいつもご飯に行くときも飲みに行くときも全部出してもらってるんで…やっぱ師匠におごりたいですね」と、お世話になっているというプロプレーヤーへの恩返しを誓った。

続けて「まだ14億円余ってるんですけど何か買うとしたら？」と振られると、横原は「ポーカーのテーブルを5、6台置けるような家を買いたいですね」とニヤリ。壮大な計画に視聴者も「ミサワさんとの素敵な絆」「ちょっとバカっぽいw」などとツッコミを入れていた。

横原の師匠・みさわも悲願のブレスレット獲得を目指すWSOP2026は、27日からABEMAで生中継されている。

（ABEMA／「ポーカーチャンネル」より）