【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1−1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】「神の右手」で大ピンチ回避（実際の様子）

日本の守護神が見せた「奇跡の指先」に、世界中のサッカーファンが熱狂している。絶体絶命のピンチを防いだGK鈴木彩艶のスーパーセーブに、海外ファンからも絶賛の声が相次いだ。

日本時間6月26日、日本代表はFIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。56分にFW前田大然のゴールで先制するも、62分に同点弾を許し、その後は逆転での2位浮上を狙うスウェーデンの猛攻を受ける展開となった。

最大のピンチが訪れたのは、1−1のまま迎えた90＋4分だ。スウェーデンが左CKを獲得すると、MFヤシン・アヤリがインスイングのクロスを供給。これをニアサイドで最も高く飛び上がったFWアレクサンダー・イサクが完璧なヘディングで合わせた。

至近距離からの枠を捉えた強烈なシュートだったが、鈴木が驚異的な反射神経で右手を突き出し、ボールをクロスバーへと弾き飛ばす。さらに敵味方が一斉に反応したこぼれ球も最終的に自らキャッチし、日本のゴールに力強く鍵をかけた。

「聖なるサムライ守護神だ」の声も

この神がかったセーブは、海外のサッカーファンの間でも話題に。SNS上では「規格外の神セーブだ」「特別なGKだ」「今大会で最高のGKの1人だ」「個人的にはマン・オブ・ザ・マッチは彼だ」など惜しみない賛辞が送られた。

また、日本の窮地を救った事実に対しても「日本が最後の最後まで耐えられたのはスズキがいたからだ」「まさに日本の最後の砦だ」「日本はスズキに感謝してるだろう」「聖なるサムライ守護神だ」「プレミアリーグのクラブが狙うのも納得だ」と、絶対的守護神としての存在感を称える声が続出した。

鈴木の大活躍もあり、1−1のドローで勝点1をもぎ取った日本代表は、グループ2位で決勝トーナメントへの切符を手にした。ラウンド32の対戦相手は、グループCを首位で通過した優勝候補のブラジル代表だ（日本時間6月30日午前2時キックオフ）。

そのためSNS上では「ブラジルはどうやって彼から点を取るのか？」「ヴィニシウスとの対戦が楽しみだ」「ブラジルも警戒すべき」など、世界最強の攻撃陣との対決を心待ちにする声が上がっている。世界中のファンを唸らせた若き「サムライ守護神」は、大一番のブラジル戦でも日本の命運を握るキーマンとなりそうだ。

（FIFAワールドカップ2026）

