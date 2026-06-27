くつろぎながら甘える猫さんのたぷたぷなお腹をつまんでみると…？猫好きさんにはたまらない、羨ましすぎる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破し、「可愛すぎて可愛すぎてもぉ大変」「破壊力がヤバいっす」「最高です、ありがとうございます」といったコメントが寄せられました。

【動画：ご飯を食べ終えてくつろぐ三毛猫→お腹をつまんでみたら…たまらなく『愛おしい光景』】

つい触りたくなるたぷたぷお腹

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、猫さんの魅力的なお腹を堪能できる癒し動画。

夕食を終えた三毛猫の「ミケ」ちゃんのまったりタイムの様子です。

飼い主さんのベッドで喉をゴロゴロと鳴らし、すっかりリラックスモードのミケちゃん。

頭から背中にかけて撫でてあげる飼い主さんでしたが、猫好きさんならつい手を伸ばしてしまうのがたぷたぷなお腹。「ルーズスキン」と呼ばれる、猫さんに備わる皮膚がたるんでいる部分です。

まさかの触り放題！？

いかにも柔らかそうなそこを指を埋めるように触ったり、ぷにっとつまんでみたり。

猫さんによってはおさわりNGゾーンですが、ミケちゃんは全然OKなのだそう。触る度にぷるぷると揺れ動くミケちゃんの白いお腹、なんて素晴らしいのでしょうか…！

お腹も含めたもちもちボディにお顔、ぎゅっとされた前足までもが可愛いミケちゃん。このままここで…と思いきや、ベッドを降りて飼い主さんを誘導し始めたのだそう。廊下を経由して到着したのは、ミケちゃん自身のお部屋だったそうです。

そこだけはちょっと…

すぐに畳まれた布団にゴロンと寝転がったミケちゃんは、まだまだ甘える気満々なご様子。首を伸ばして撫でようとする手を迎え入れるほどの勢いだったそうですが、肉球を触ろうとすると…。

回避するように、手にお顔をスリスリ。それからも肉球を触ると怒りはしないものの、「こっちを撫でて」とばかりにお腹を見せてきたそう。肉球だけはNGのようですが、大好きな飼い主さんにはいっぱい撫でてほしい甘えん坊なミケちゃんなのでした。

投稿には「かわいい♡タプタプしてみたいです」「温厚ですごいな笑 信頼関係がMAXレベル」「「むにぃ」という音が聞こえてきそうですね」「流石に穏やか過ぎやしませんか？可愛いですなあ」「ミケちゃん怒らないで優しい子だね♡ウチの子なら噛まれる(笑)」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。優しい飼い主さんたちにたっぷりと愛され、のびのびと過ごすミケちゃんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。