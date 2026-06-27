お手手で目を隠して眠っているように見える猫さん。飼い主さんがお手手をどけてみると、予想していなかった光景を目の当たりにしたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で23万再生を突破！いいねの数も7900件を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。

【動画：おててを使って『目を隠していたネコ』→どかして、顔を見てみたら…あまりにも予想外な『表情』】

電気が眩しいのかな？

Instagramアカウント「sorahana772025」に登場したのは、シャム猫の「空」くん。投稿されたのは、空くんがパパさんの足の上でくつろいでいる様子です。

この日、パパさんの足の上に乗り、お手手で目を隠した状態でくつろいでいたという空くん。ただ眠たいだけなのか、それとも電気が眩しいのか。なぜ目を隠しているのかは分かりませんが、パパさんはモチモチな空くんのお手手をどけることにしてみたといいます。

起きてんのかい！

パパさんがそーっとお手手をどけていくと、徐々に空くんのお顔が見えてくるのですが、ここで衝撃の事実が。なんと空くんは、目を閉じて眠っていたわけではなく、しっかりと目を開けて起きていたのだとか！完全に寝ていると思っていたので、空くんのまさかの姿につい笑ってしまいました。

飼い主さんたちも空くんが起きていると思っていなかったそうで、「起きてんのかい！」とツッコミたくなったそう。完全に寝ている態勢なので、ツッコミたくなる気持ちが痛いほど分かります。空くんはなぜ目を開けたままだったのか。謎は深まるばかりです…。

パパさん大好きな甘えん坊

そんな空くんは、この日もパパさんの足の上で寝ていたとおり、パパさんのことが大好き。特に足の上に寝転がってマッサージされる時間は至福のようで、マッサージ中のお顔を見ると、とろけた表情をしているといいます。空くんにいっぱい甘えてもらえるパパさん、とっても羨ましいです！

記事冒頭でご紹介した投稿には「めっちゃ起きてる笑」「もっちりおてて最高」といったコメントが寄せられ、空くんが寝ていなかった衝撃の事実に思わず笑ってしまった人もいるようです。

Instagramアカウント「sorahana772025」では、空くんがパパさんに甘える様子や花ちゃんとの仲良しな様子など、微笑ましい姿が多数投稿されています。

空くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「sorahana772025」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。