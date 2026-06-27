1次リーグF組スウェーデン戦

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦での25歳・菅原由勢のミスには、様々な声が上がっている。

1-1で迎えた後半20分。日本に大ピンチが訪れた。

自陣ペナルティーエリア手前でボールを拾った25歳・菅原。ドリブルを開始したが、ターンした際に足元からボールが離れた。スウェーデンのイサクに奪われ、強烈なミドルを打たれた。GK鈴木彩艶のスーパーセーブで難を逃れたものの、冷や汗をかくシーンだった。

中継した「DAZN」で解説を務めた元日本代表・内田篤人氏は、「菅原は本当に状況判断ができるので。色んな選択肢があるんですよ、彼の中では。そこでちょっとボールを取られてしまいましたけど」と説明。X上のファンからも、このプレーには様々な声が上がった。

「こういうのが1番ダメよ」「相手がブラジルなら、あのワンプレーがそのまま敗退につながっていてもおかしくなかった」「あのミスは正直ヒヤッとした」といったものや、内田のコメントに対して「この即座のフォロー。かっこよすぎる」というコメントもあった。

決勝T1回戦の相手は王国・ブラジル。1つのミスが命取りになりかねない。



（THE ANSWER編集部）