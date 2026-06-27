日本代表のＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝が２６日（日本時間２７日）、強気でブラジルに立ち向かう。日本時間３０日の決勝Ｔ１回戦で対戦するブラジル代表のイメージを「ネイマール」と即答。ブラジルが最後にＷ杯で優勝した２００２年以降となる０５年生まれのストライカーは、５度の優勝を誇るサッカー王国を相手にも全く臆する様子はなく、大一番で結果を残すイメージを膨らませた。

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スウェーデン戦で出場のなかったメンバーを中心に行われた練習で、塩貝は居残りで中村俊輔コーチらとともに熱心にシュート練習に打ち込んだ。オランダ戦の後半３９分に途中出場したＷ杯デビュー以降、出番から遠ざかる。しかし、塩貝は淡々と前を見据える。「僕が出ない時は（チームに）点がいらない時なので。でもどこかで、絶対に僕が必要な場面が出てくる」と意気込んだ。

立ち合い負けはしない。ブラジル代表の象徴、ネイマールは過去の日本戦で５試合９ゴールを記録している“日本キラー”。だが、塩貝はこともなげに言う。「それは昔のネイマールじゃないですか。今は大丈夫だと思います。今の（日本の）センターバック陣も、すごくいい選手がそろっているので」。かつてバルセロナやパリＳＧで活躍した名選手も今や３４歳。今大会で４大会連続出場を果たしたが、アンチェロッティ監督率いる現在のチームでは絶対的な主力という立ち位置ではない。

そして、カナリア軍団に対しても引かない。昨年１０月に日本が初めてブラジルに３―２で勝利した親善試合は、まだ代表デビュー前だった。「昔は強かったけど、今はどうなんですかね。でも強いのは変わりないと思うし、ブラジルを倒せば（チームとして）勢いよくいける」と、現在のブラジルに対しても過剰な恐怖心は抱いていない。

まだ日本代表でもベンチスタートの立場にある塩貝は、世界的に見れば“無名の存在”だ。「ここにいるメンバーは、悔しい思いをしてる選手も多い。でも『僕たちが主役になる』っていう気持ちでやっている。僕たちが試合を変えて、チームを勝たせたい」。恐れを知らぬ新世代が、歴史を変える瞬間を待ちわびている。（金川 誉）

【分析】ブラジル代表の攻撃は、１次リーグ３試合連続ゴールで計４得点のＦＷビニシウスだ。モロッコ戦で記録した最速３４・１キロのスピード、さらに加速した中でも見せる自由自在のドリブルでゴールに迫る。さらに裏でパスを引き出す動きは、３試合でブラジル代表内では最も多い計７１回。スペースを与えれば、一気に背後を狙うパスを引き出し、ゴールに向かってくる。

主に左サイドを主戦場とするビニシウスへのパス供給源となるのが、左インサイドハーフを務めるＭＦパケタだ。３試合計４４本のパスを２人で交換しており、前線から中盤の選手間では最多。また左サイドバックのＤＦドウグラスサントスも３試合で計４１本と、ビニシウスを生かし、サポートする役目を担う。一方で右サイドでは、ＦＷラフィーニャが裏でパスを受ける動きが２試合計で３８回と、ライン裏のスペースを狙い続けている。

３バックの日本は、両サイドのスペースをウィングバックを下げた５枚で守ることになる。ただその時間帯が長くなれば、ブラジルの思うつぼに。いかにブラジルを相手陣内に押し返すことができるかが、試合の流れを決めそうだ。

【プラスα】塩貝は今大会１試合の出場にとどまっているが、今後、決勝Ｔで活躍が期待される選手の一人だ。初戦のオランダ戦の後半３９分に途中出場し、１９９８年フランス大会の小野伸二（１８歳２７２日）に次ぐ、日本史上２番目の年少記録となる２１歳８０日でＷ杯デビューした。ＦＷ、シャドー（１トップ後方）など前線で複数のポジションこなせ、スーパーサブ候補の１人に挙げられる。

特にシャドーは、負傷でメンバー外となった南野薫（モナコ）、三笘薫（ブライトン）が主戦を務めていたポジション。大会に入り、レギュラーの久保建英も負傷した。今、最も手薄なポジションで、国際Ａマッチ出場３試合と経験値が少ない２１歳に、出番が回ってくることは十分に考えられる。追いかける展開での起用も想定されるだけに、気持ちの強さは大きな武器になる。