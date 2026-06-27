“ミス慶大グランプリ”齊藤美雅、撮影での“人生初体験”告白「忘れられない思い出です」 “あの夏の恋”を呼び覚ますMV出演
セント・フォース所属で慶應義塾大学在学中の齊藤美雅（さいとう・みあ／21）が、27日に公開されたKAY-Iの新曲「Summer Please!」のミュージックビデオ（MV）に出演した。
【動画】昔のビデオカメラで撮影したようなレトロ感がすてき…齊藤美雅がかわいすぎるKAY-I「Summer Please!」ミュージックビデオ
26日に配信リリースされた「Summer Please!」は、誰もが胸の奥にしまっている“あの夏のきらめき”を呼び覚ます、王道サマーポップス。青空の下で芽生えた恋と、ひと夏では終わらせたくないまっすぐな想い、笑顔も涙も抱きしめながら、大切な人への気持ちを素直に描いた一曲になっており、KAY-Iの温かく伸びやかな歌声と、どこか懐かしくも新しいメロディーが重なり、聴く人それぞれの青春の記憶を鮮やかに映し出す。
齊藤が出演したMVは6月某日、梅雨入り直前の奇跡の晴れ間の中で撮影。夏を予感させる眩しい陽射しや爽やかな風景の中で、“ひと夏では終わらせたくない恋心”を描き出し、誰もが胸の奥にしまっている青春の記憶を呼び覚ます、まるでひと夏の映画のワンシーンのような映像作品に仕上がっている。
撮影を終えた齊藤は「今回のMVは、凝縮した夏らしさが存分に彩られたとてもすてきな作品です。映像には、爽やかでキラキラした世界が眩しいほどに広がっています」とアピール。また、「撮影では、人生で初めてスイカ割りを体験しました。実際にやってみると、想像以上に夢中になり楽しんでいる私がいました。とても印象に残っています」と告白し、「さらに、割ったスイカをトンビに取られないように皆で急いで食べたのも忘れられない思い出です」と思い出を振り返り、「楽曲に込められた温かさや人を想う優しい気持ちを、少しでも映像を通して届けられていたらうれしいです」と語った。
齊藤は、2004年8月6日生まれ、埼玉県出身。慶應義塾大学文学部に在学中。「ミス慶應コンテスト2024」でグランプリを獲得。今年5月にはTBS系朝の情報番組『THE TIME,』（月〜金 前5：20）に新メンバーとして加わるなど、活躍を見せている。
■齊藤美雅コメント
今回のMVは、凝縮した夏らしさが存分に彩られたとてもすてきな作品です。映像には、爽やかでキラキラした世界が眩しいほどに広がっています。
撮影では、人生で初めてスイカ割りを体験しました。実際にやってみると、想像以上に夢中になり楽しんでいる私がいました。とても印象に残っています。さらに、割ったスイカをトンビに取られないように皆で急いで食べたのも忘れられない思い出です。
MVの中にも、自然な笑顔や楽しさがたくさん詰まっていると思います。本当に心から楽しいと感じる撮影でした。
そして何より、今回このすてきな楽曲を制作されたKAYさん、歌われたKAY-Iさんには心からの感謝をお伝えしたいと思います。事前に楽曲を聴かせていただいた時、その優しくて温かい歌声に家族みんなで思わず聴き入ってしまいました。楽曲に込められた温かさや人を想う優しい気持ちを、少しでも映像を通して届けられていたらうれしいです。
これからどんどん暑くなっていく季節ですが、夏の暑さで少し疲れてしまった時、この曲の爽やかな旋律が、真夏のキラキラした思い出や大切な人との時間を思い出すきっかけになればうれしく思います。そして、この楽曲が皆さんの夏の思い出の一部となることを心から願っています。
■KAY-I コメント
今回リリースする「Summer Please!」は、青く澄んだ空や海、夏だからこその高揚感の中で生まれる恋心を描いた王道サマーポップチューンです。「夏の思い出で終わらせたくない」そんなまっすぐな想いをどこか懐かしさも感じるサウンドに乗せて表現しました。ドライブや海、花火大会など、この夏のさまざまなシーンのお供として楽しんでいただけたらうれしいです。夏がもっと楽しみになりますように。ぜひ皆さんの夏と共に聴いてください。
【動画】昔のビデオカメラで撮影したようなレトロ感がすてき…齊藤美雅がかわいすぎるKAY-I「Summer Please!」ミュージックビデオ
26日に配信リリースされた「Summer Please!」は、誰もが胸の奥にしまっている“あの夏のきらめき”を呼び覚ます、王道サマーポップス。青空の下で芽生えた恋と、ひと夏では終わらせたくないまっすぐな想い、笑顔も涙も抱きしめながら、大切な人への気持ちを素直に描いた一曲になっており、KAY-Iの温かく伸びやかな歌声と、どこか懐かしくも新しいメロディーが重なり、聴く人それぞれの青春の記憶を鮮やかに映し出す。
撮影を終えた齊藤は「今回のMVは、凝縮した夏らしさが存分に彩られたとてもすてきな作品です。映像には、爽やかでキラキラした世界が眩しいほどに広がっています」とアピール。また、「撮影では、人生で初めてスイカ割りを体験しました。実際にやってみると、想像以上に夢中になり楽しんでいる私がいました。とても印象に残っています」と告白し、「さらに、割ったスイカをトンビに取られないように皆で急いで食べたのも忘れられない思い出です」と思い出を振り返り、「楽曲に込められた温かさや人を想う優しい気持ちを、少しでも映像を通して届けられていたらうれしいです」と語った。
齊藤は、2004年8月6日生まれ、埼玉県出身。慶應義塾大学文学部に在学中。「ミス慶應コンテスト2024」でグランプリを獲得。今年5月にはTBS系朝の情報番組『THE TIME,』（月〜金 前5：20）に新メンバーとして加わるなど、活躍を見せている。
■齊藤美雅コメント
今回のMVは、凝縮した夏らしさが存分に彩られたとてもすてきな作品です。映像には、爽やかでキラキラした世界が眩しいほどに広がっています。
撮影では、人生で初めてスイカ割りを体験しました。実際にやってみると、想像以上に夢中になり楽しんでいる私がいました。とても印象に残っています。さらに、割ったスイカをトンビに取られないように皆で急いで食べたのも忘れられない思い出です。
MVの中にも、自然な笑顔や楽しさがたくさん詰まっていると思います。本当に心から楽しいと感じる撮影でした。
そして何より、今回このすてきな楽曲を制作されたKAYさん、歌われたKAY-Iさんには心からの感謝をお伝えしたいと思います。事前に楽曲を聴かせていただいた時、その優しくて温かい歌声に家族みんなで思わず聴き入ってしまいました。楽曲に込められた温かさや人を想う優しい気持ちを、少しでも映像を通して届けられていたらうれしいです。
これからどんどん暑くなっていく季節ですが、夏の暑さで少し疲れてしまった時、この曲の爽やかな旋律が、真夏のキラキラした思い出や大切な人との時間を思い出すきっかけになればうれしく思います。そして、この楽曲が皆さんの夏の思い出の一部となることを心から願っています。
■KAY-I コメント
今回リリースする「Summer Please!」は、青く澄んだ空や海、夏だからこその高揚感の中で生まれる恋心を描いた王道サマーポップチューンです。「夏の思い出で終わらせたくない」そんなまっすぐな想いをどこか懐かしさも感じるサウンドに乗せて表現しました。ドライブや海、花火大会など、この夏のさまざまなシーンのお供として楽しんでいただけたらうれしいです。夏がもっと楽しみになりますように。ぜひ皆さんの夏と共に聴いてください。