『ドッキリGP』今年も4時間テレビSPが決定 向井康二“マッサマン”は「縁の深いあの人」と対決
フジテレビでは8月8日に『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』を放送することが決定した。毎年恒例、今や同局の夏の風物詩のひとつになっている“4時間テレビSP”だが、今年は“フジテレビの日”である8月8日に老若男女がみんなで楽しめる“夏のドッキリ祭り”を盛大に開催する。
【画像】劇中登場のあのロゴだ！映画『（LOVE SONG）』入場者プレゼント
向井康二扮（ふん）する“記憶力ゼロヒーロー”のマッサマンが、自らの記憶力向上を目指し、さまざまなゲストと記憶力対決を展開する人気コーナー「記憶忍者隊 マッサマン」が今回のSPにもお目見え。気になる対戦ゲストは後日発表予定だが、年に一度の“夏のドッキリ祭り”ならではの名勝負が繰り広げられること必至だ。果たして勝利の女神がほほえむのは、マッサマンか、はたまたゲストか…。そして対決に敗れ、話題の新必殺技「マッサマンケツブリザード」の餌食となってしまうのはどちらなのか。
また、テンポが早すぎてコスパは最悪ながら、子どもたちにも大人気の「ドッキリのドレミのうた」も登場。今回も、童謡『ドレミのうた』の替え歌にのせて、「“ミ”はみたらしデカすぎる」などのダジャレドッキリを次々に届ける。ターゲットのバラエティーあふれる顔ぶれと、それぞれが披露するリアクションにも注目だ。
番組は8月8日午後6時30分から11時10分まで放送（※一部地域では放送時間が異なる）。“フジテレビの日”にふさわしく、掛け値なしに笑えるスペシャルプログラムを編成する。
■蜜谷浩弥（企画・チーフプロデューサー）コメント
今年もこの季節がやってきました。ドッキリGPチームが総力をあげて一年がかりで準備してきた4時間SP！“いつものD”も、いつも以上に気合い入ってます。“ドレミのうたドッキリ”から“マッサマン”まで、人気企画が目白押し！放送ギリギリまで仕掛けていくので詳しいことはまだお伝えできませんが、ご期待ください！ちなみに“マッサマン”には、マッサマンと縁の深いあの人が…!!
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向井康二扮（ふん）する“記憶力ゼロヒーロー”のマッサマンが、自らの記憶力向上を目指し、さまざまなゲストと記憶力対決を展開する人気コーナー「記憶忍者隊 マッサマン」が今回のSPにもお目見え。気になる対戦ゲストは後日発表予定だが、年に一度の“夏のドッキリ祭り”ならではの名勝負が繰り広げられること必至だ。果たして勝利の女神がほほえむのは、マッサマンか、はたまたゲストか…。そして対決に敗れ、話題の新必殺技「マッサマンケツブリザード」の餌食となってしまうのはどちらなのか。
番組は8月8日午後6時30分から11時10分まで放送（※一部地域では放送時間が異なる）。“フジテレビの日”にふさわしく、掛け値なしに笑えるスペシャルプログラムを編成する。
■蜜谷浩弥（企画・チーフプロデューサー）コメント
今年もこの季節がやってきました。ドッキリGPチームが総力をあげて一年がかりで準備してきた4時間SP！“いつものD”も、いつも以上に気合い入ってます。“ドレミのうたドッキリ”から“マッサマン”まで、人気企画が目白押し！放送ギリギリまで仕掛けていくので詳しいことはまだお伝えできませんが、ご期待ください！ちなみに“マッサマン”には、マッサマンと縁の深いあの人が…!!