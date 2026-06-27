リオネル・メッシの巨大な銅像が完成したものの、その出来栄えがファンの間で大きな話題となっている。



『THE Sun』によれば、高さ約85フィート（約26m）のメッシ像がアルゼンチン・パタゴニア地方のクトラル・コに設置されたという。圧倒的な大きさで注目を集める一方、肝心の顔立ちが本人にあまり似ていないとして、SNSではさまざまな反応が寄せられているようだ。



なかでも多くのファンが思い出したのが、2017年にマデイラ空港で公開され、大きな話題となったクリスティアーノ・ロナウドの胸像だった。あるファンは両者の写真を並べ、「どちらを選ぶ？」と投稿。ほかにも「どちらもひどい」「両方とも似ていない」といったコメントが相次いだと同紙は伝えている。





Argentina unveils giant Lionel Messi statue in Patagonia during World Cup pic.twitter.com/dfx9cPKV7H — non aesthetic things (@PicturesFoIder) June 25, 2026

クリスティアーノ・ロナウドの胸像は公開当時、その独特な表情が世界中で話題となり、最終的には新たなデザインへ作り直された経緯がある。一方で、今回のメッシ像については、同選手が作り直しを求める可能性は低いだろうと同紙は見ている。ピッチ外では像が比較され、ピッチ内では両レジェンドが結果を残す。サッカー界を代表する2人は、今なおさまざまな形で注目を集め続けている。