前評判の堅守はどこへ チュニジアは得失点差-10でW杯を去る。米紙は2002年のサウジアラビア、2010年の北朝鮮に並ぶ存在だと酷評
2026W杯、日本代表はグループFに入り、1勝2分勝ち点5で決勝トーナメント進出を決めた。オランダ、スウェーデンとはドロー、チュニジア相手には4ゴールを挙げる快勝を飾った。
チュニジアはアフリカ予選を首位通過した堅守のチーム。それが彼らの前評判だったが、3試合終わって3連敗。ゴール数は2、失点数は12と前評判通りにはいかなかった。
チュニジアは初戦でスウェーデンと対戦し、1-5の大敗を喫した。監督交代を決断したが、状況が変わるわけもなく、続く日本戦、オランダ戦にも敗れた。
2002年の日韓大会以降、グループステージで1勝もできず、得失点差-10よりも悪い成績を残したチームはサウジアラビアと北朝鮮のみ。
日韓大会のサウジアラビアはドイツ、アイルランド、カメルーンと同組となり、こちらも3連敗。1ゴールもできず12失点し、得失点差は-12だった。
北朝鮮は2010年の南アフリカW杯に出場し、グループステージでブラジル、ポルトガル、コートジボワールと対戦。3敗の中で1ゴール12失点、得失点差は-11だった。