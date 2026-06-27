2026W杯のグループステージではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦し、1勝2分の無敗で決勝トーナメント進出を決めた日本代表。これで3大会連続でのグループステージ突破となった。



そんな勢いに乗る日本とベスト32で対戦するのはブラジル。



カルロ・アンチェロッティ監督のもとグループステージではモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦。2勝1分、日本と同じく無敗で決勝トーナメントへ進んだ。





注目の一戦を前に、2800万人ものフォロワーを持つサッカージャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が、Xのアンケート機能を使ってフォロワーに日本対ブラジル、どちらがベスト16の切符を掴むのか問いかけた。すると、27日現在では約63万票が投じられ、50.9%がブラジルの勝利を支持した。日本を応援する声も多く、残りの49.1%が日本に票を入れている。多くのサッカーファンはこの試合を互角の勝負になるとみているようだ。これまでのW杯では5大会で優勝を収めているブラジルだが、近年はそれほどの勢いはない。直近5大会での最高成績は自国ブラジル開催となった2014年のベスト4。その後のロシア、カタール大会ではともにベスト8に沈んでいる。一方の日本はW杯ではベスト8に届いていないが、ここ最近の親善試合では素晴らしい成績を残している。イングランド、そしてブラジルを破っており、今回のW杯初戦でもオランダ相手に2-2の打ち合いを演じた。この勢いが両者間の差を埋めた一因といえるだろう。日本対ブラジルは日本時間29日26時からヒューストンのNRGスタジアムで行われる。