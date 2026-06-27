ブラジルの過小評価か、日本の過大評価か Xでは互角との意見も。決戦は30日
2026W杯のグループステージではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦し、1勝2分の無敗で決勝トーナメント進出を決めた日本代表。これで3大会連続でのグループステージ突破となった。
そんな勢いに乗る日本とベスト32で対戦するのはブラジル。
カルロ・アンチェロッティ監督のもとグループステージではモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦。2勝1分、日本と同じく無敗で決勝トーナメントへ進んだ。
すると、27日現在では約63万票が投じられ、50.9%がブラジルの勝利を支持した。日本を応援する声も多く、残りの49.1%が日本に票を入れている。多くのサッカーファンはこの試合を互角の勝負になるとみているようだ。
これまでのW杯では5大会で優勝を収めているブラジルだが、近年はそれほどの勢いはない。直近5大会での最高成績は自国ブラジル開催となった2014年のベスト4。その後のロシア、カタール大会ではともにベスト8に沈んでいる。
一方の日本はW杯ではベスト8に届いていないが、ここ最近の親善試合では素晴らしい成績を残している。イングランド、そしてブラジルを破っており、今回のW杯初戦でもオランダ相手に2-2の打ち合いを演じた。
この勢いが両者間の差を埋めた一因といえるだろう。
日本対ブラジルは日本時間29日26時からヒューストンのNRGスタジアムで行われる。