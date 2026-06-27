◆ファーム・リーグ 阪神―巨人（２７日・ＳＧＬ）

ＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２７日、ファーム・リーグの阪神戦で２番手で登板。３回を投げ３安打１失点、４奪三振で降板した。

４―０の６回から２番手でマウンドへ。まずは代打・佐野に対して１球もストライクが入らないまま四球。５番・立石を変化球で空振り三振。６番・豊田は１球で一ゴロ。しかし２死二塁で迎えた７番・ディベイニーには変化球を中前適時打とされた。それでも代打・コンスエグラは３球で見逃し三振とした。

７回はこの回の先頭で代打の百崎に左前安打を浴びて、続く１番・岡城にも左前安打。無死一、二塁としたが、２番・井坪を変化球で右飛。３番・谷端を直球で空振り三振。４番・佐野をチェンジアップで空振り三振とピンチを切り抜けた。

８回は１死後に、四球を与えたが、ディベイニーを三ゴロ併殺に仕留めた。

小笠原は１８日に入団会見を行い、２１日まで１軍で練習。「途中加入ということを考えたら、すぐ結果を残さないといけない。なるべく一日でも早く実戦に復帰したい」と本人も早期の実戦登板へ意欲を示していた。２６日からは２軍本隊へ合流。この日は雨予報の心配もあり「天気が悪いのでなんとか、てるてる坊主を作って…」と語っていた左腕。「まずは自分のスタイルで投げたいなと思っています」と意気込んでいた。