元婚約者に捨てられたミロチさんが出会ったのは、天然記念物並みにピュアで真面目な10歳年下の夫だった！

【第1回】10歳年上の女性に見返りなく尽くしてくれる男性の正体とは

ふたりの行く手には山あり谷あり…。でも、ふたりなら乗り越えられない壁はない。Instagramで大人気のミロチさんが自身の経験を描くウェディングストーリーです！

無事、結婚式の準備が終了！しかし、式前夜にまさかの事件勃発…!?

結婚式の準備が終わり、あとは当日を迎えるだけになったミロチさんとチロくん。

ミロチさんは、これまでの準備を振り返りながら、目立つのが苦手だから式が憂鬱だったと話します。しかし、準備の中でたくさんの人たちと関わりながら、みんなで作り上げていくものなんだと思ったら愛着が湧いたそう。

式が楽しみに思えてきたとしみじみ語るミロチさんに対し、ドライなチロくんは「向こうも仕事ですから…」という言葉を飲み込んだのでした。

そして、いよいよ式前夜。さぞ幸せいっぱいかと思いきや…ミロチさんのプリンをチロくんが食べてしまったことをきっかけにまさかのケンカ勃発！無事に結婚式を迎えられるのでしょうか…？

作／ミロチ