4トントラック2台分の本、軒下いっぱいに広がる瓦、100個以上の植木鉢…。これらは遺品・生前整理の仕事をしいてるお笑いコンビ・こじらせハスキーのドイツみちこさんが、これまでに片づけてきたモノのほんの一部。でもこれらは、決して特殊な話ではありません。仕事を7年続けるなかで見続けた、現場のリアルとは。

【写真】「想像の数倍ヤバい」モノに執着し足の踏み場もない家々の実態（全8枚）

年齢を重ねると片づけが億劫になる

お笑い芸人・こじらせハスキーのドイツみちこさん

── ドイツみちこさんは芸人のお仕事と並行しながら、遺品整理のお仕事を約7年間されているそうですね。最近では遺品整理をお願いする人も多いそうですが、過酷な現場もあるのではないですか？

ドイツさん：孤独死された方のお家の遺品整理は大変なこともあります。ある現場では夏に死後1か月もご遺体が発見されず。運び出された直後の作業だったため、ニオイや虫がすごくて…。窓やドアがしまっていたため、行き場を失った大量の虫が室内の暑さで死んでいました。ご遺体の跡も残っていて、そこを飛び越えるようにして作業に徹していました。

モノが多くて依頼を受けることがほとんどですが、その量には毎回、驚かされます。一度、生前整理で目が悪くなった読書好きの方が集めた本を処分しに行ったのですが、4トントラック2台分の量になったこともありました。

── それはなかなか過酷な現場ですね。孤独死が昨今では問題になっていますが、その前段階である生前整理のお仕事もされているのですか？

ドイツさん：私の勤めている職場への依頼は遺品整理だけでなく、生前整理、片づけ、引っ越しなどさまざま。ただ、ほとんどの依頼者がモノの多さに困っていて、部屋の片づけができていません。

この仕事をしていて本当に思うのは、ちょっとずつでもいいから、モノの整理や片づけは日常的にするべきだということです。だいたいの人は年齢を重ねると片づけがさらに億劫になり、家はモノがどんどん溢れ返っていくばかり。

それに困ったご本人やお子さんなどのご家族から依頼が来ることがほとんどです。

40歳を超えた子どもの縦笛も「もったいない」

── 遺品整理は亡くなった後だと思いますが、生前整理はどのようなときに依頼がくるのでしょうか？

ドイツさん：よくあるのが、高齢者の方が施設やひとり用の家に引っ越すケースです。最近は老朽化による団地の建て替えなどが増えていて、そこから引っ越さなければならない場合も少なくありません。昔は家族で暮らしていたが、子どもたちが巣立ってしまい、荷物だけが残されている。とはいえ、引っ越し先にはすべて持っていくことができません。

── そういうケースではどのような物を減らすのでしょうか？

ドイツさん：絶対にいらないのに保管してあるモノの多くは、お子さんの幼少期の思い出の品です。制服、ランドセル、縦笛に教科書など。既に40歳を超えたようなお子さんはそれらを使うことはもうないはずなのに「もったいない」「また見るかもしれない」と捨てられずにいるんですよね。

子ども部屋って、子どもが巣立った後は開かずの間というか。そのままにしている場合、親は頻繁には部屋に入らないでしょうし、子ども自身もたまに帰省して部屋を覗いても「懐かしい」という感情を抱くだけで、自分で積極的に片づけたりすることはあまりないですよね。

── 子どもの思い出の品が「もったいない」という気持ちは、少なからず誰もが抱くものだと思います。でもその積み重ねが、体力が衰えた晩年になって、大きな「負の遺産」を生み出してしまうのですね。

ドイツさん：家にスペースがあり、ご自身にも体力があれば問題がなくても、晩年は状況が変わる可能性があります。早くから少しずつ処分するに越したことはありません。どれを捨てればいいか判断に迷う場合は、子どもに「必要なものは今月中に持っていってね。あとは処分するよ」と伝えるのがいいと思います。

生前整理は死ぬ準備ではなく、今を生きること

ひとり暮らしの男性からの依頼で処分した、トラック2台分の本の一部

── モノが多い家や人になにか特徴はありますか？

ドイツさん：今までいろいろな家を見てきて、モノが多いと思う人にはふたつの特徴があります。ひとつめはストックを大量にする人。日用品はもちろん、いつ使うかわからないのに「もし壊れたら…」と、屋根を補修する瓦を大量に買い込んでいる人もいました。瓦は屋根が壊れてもそこまでたくさん必要なわけではないのに、軒下いっぱいにびっちり置かれていることもあります。しかも、1枚がとても重いので、一度に持てるのがせいぜい4、5枚。捨てるのも大変なんです。コロナ禍や災害によってラジオや懐中電灯などを買う人も増えました。適量なら大切な備えですが、家のスペースは限られているので、不安によって必要以上に備蓄してしまうと家にモノが溢れてしまうのです。

ふたつめはモノをやたらと掛けたがる人。カーテンレールやドアにハンガーを、さらに壁にフックをつけてそこに帽子やバッグをかける。キッチンの壁に調理器具や輪ゴムをたくさん掛けている人もよく見ます。結果、適切な収納量やモノの数が把握できなくなり、必要以上のモノが増え、家中に溢れてしまうように思います。

── でも、片づけや捨てるのが苦手な人も多いですよね。なにかコツはありますか？

ドイツさん：苦手な人は片づけをしていても「いつか使うかもしれない」となんでもとっておきたがります。だからこそ「最初に絶対に捨てないモノを決めておき、それ以外は捨てる」と決めることが大切です。たとえば貴重品、生活必需品のほか、お気に入りの写真だけは残しておきたいとか。ただ、そう決めたとしても身内の方が片づけに参加すると「懐かしい」「高かったから捨てるのがもったいない」と感情が入ってしまい、なかなか片づけが進みません。

なので、捨てないモノを決めても片づけに行き詰まるようであれば、私たちのような専門家など、第三者に介入してもらうのも有効です。第三者であれば余計な感情を挟まずにいるモノかいらないモノか冷静に判断でき、物を減らしやすくなると思います。

── すべてのモノをとっておくことはできませんしね。

ドイツさん：「生前整理をする」と聞くとちょっと勇気がいりますよね。「私にはまだ早い」「まだ死ぬわけではない」など、自分に遠いことのように感じてしまいます。でも、「死ぬ準備」などと考えずに早いうちからモノを捨てて片づけることは、いらないモノに囲まれた生活しづらい環境から抜け出し、のびのび生きることにつながると思います。

そして万が一自分の身になにかあったときも、モノが少なければ残された人たちがプロに頼ることなく身内だけで片づけることができます。モノが多い状態を当たり前とせず、周りの人のためにもぜひモノを少しずつ片づける習慣を意識してみてください。

取材・文：酒井明子 写真：ドイツみちこ