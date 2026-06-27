◆パ・リーグ 西武２―４日本ハム（２７日・ベルーナドーム）

首位・西武の隅田知一郎投手は８回２／３を９安打４失点と熱投を見せるも、打線の援護に恵まれず７勝目はお預けに。雨天中止で試合のなかった２位・ソフトバンクとのゲーム差は１・５に縮まった。

１―１の同点の９回、先頭の野村に中前安打、続く細川に三犠打を決められ１死二塁。ここで打席に入った奈良間に初球を捉えられ、右翼線への勝ち越しの二塁打を浴びると、左手で帽子を取り、グラウンドに投げ捨てて怒りをあらわにした。

その後２死二塁となってからは、水野に前進守備を敷いていた中堅手の頭上を越える適時三塁打を浴び、目を潤ませ悔しさをあらわにした。ここで西口監督が交代を告げ、無念の降板となった。

初回は２死から不運な打球で２死三塁とするも、無失点で切り抜ける立ち上がり。５回には１死二、三塁とピンチを招くも、田宮を投ゴロ、水谷を見逃し三振として両手で力強く拳を握った。

７回には奈良間、五十幡、水野をいずれも初球で打ち取り、１イニングを３球で終える「スリー・ピッチ・イニング」を達成。８回を投げ終えた時点で９７球を費やしていたが、９回もマウンドに上がっていた。

打線は両軍無得点の３回無死満塁で、カナリオの遊ゴロ併殺打の間に１点を先制。９回にもカナリオのソロで１点を返したが、遅すぎる一発となってしまった。