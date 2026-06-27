◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦 ノルウェー１―４フランス（２６日、ボストン競技場）

２６日（日本時間２７日）の１次リーグ（Ｌ）Ｉ組は２試合が行われ、前回大会準優勝のフランス（ＦＩＦＡランク３位）はノルウェー（同３１位）と対戦し、４―１で快勝。３連勝で同組首位通過を果たした。昨年９月にバロンドール（世界年間最優秀選手賞）を受賞したＦＷデンベレがメッシらに次ぐ今大会３人目のハットトリックを達成した。

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右足、左足、左足―。昨年９月にバロンドールを受賞したアタッカーによる魔法のようなシュートの数々に、約６万４０００人の大観衆が魅了された。誇らしげに右手の指を３本突き出したデンベレは、「集中を保つことができた。グループを首位で終えたかったので、重要な試合だった。（３連勝の原動力となり）特別な瞬間だった」と勝利を振り返り、首位通過を決めた一戦に満足げにうなずいた。

どちらの足も自在に使いこなす両利きの利点を存分に生かした。ペナルティーエリア右角付近で持った前半７分。左足で中に切り込むそぶりを見せてから、鋭く縦に切り返す。流れるように右足で遠いサイドに決めた。

これが布石になる。同じような角度で受けると、外側を回ったエムバペをおとりにしつつ、今度は中へドリブルし左足でゴール左へ沈めた。３点目も右から中へ進入し、左足で同じコースへ。選択肢を絞れない相手を手玉に取った。前半だけでのハットトリックは、１９９４年米国大会のサレンコ（ロシア）以来の早業だ。

初戦のセネガル戦、第２戦のイラク戦では、２試合連続２得点を挙げた主将・エムバペに主役の座を譲った。また、所属するパリＳＧではセンターＦＷが主戦場だが、代表ではエースのエムバペが同ポジションを務めるため、サイドやトップ下でプレー。本職ではない役割を担いながらも、第２戦の１得点を含めて３試合で４得点をマークし、気づけばエムバペに並んだ。器用さと決定力を示したバロンドーラーの意地だ。

銀河系軍団の強力攻撃陣の中心として、２大会ぶりの優勝へデンベレは「自分たちはすべての試合に勝ちたいと思っているし、集中を続けていく。この先に待っているものは、さらに重要だからね」と、鋭い視線の先には世界一への道が見据えられていた。

〇…国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）によると、フランスのデンベレの前半３２分のハットトリック達成は試合開始から史上２番目の早さとなった。トップは１９５４年スイス大会でオーストリアのプロブストがチェコスロバキア戦でマークした２４分だ。前半で３得点するのは９４年米国大会のサレンコ（ロシア）以来３２年ぶりだった。

【ハットトリックの語源】ＦＩＦＡによると、ハットトリックは１９世紀の英国のクリケットの試合で、３回連続でウィケット（３本の柱）を取った選手に、ファンがお金を出し合って帽子を買ったのが始まり。

◆Ｗ杯得点ランキング（現地２６日現在）

〈１〉５メッシ（アルゼンチン）

〈２〉４エムバペ（フランス）

〈２〉４デンベレ（フランス）

〈２〉４ビニシウス（ブラジル）

〈２〉４ハーランド（ノルウェー）

〈１４〉２鎌田大地（クリスタルパレス）

〈１４〉２上田綺世（フェイエノールト）

〈３５〉１前田大然（セルティック）

〈３５〉１中村敬斗（Ｓランス）

〈３５〉１伊東純也（ゲンク）