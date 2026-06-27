【新馬/函館5R】好調エフフォーリア産駒！アゴルディーノがデビューV…早くも産駒4頭目の勝ち上がり
6月27日、函館競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、横山和生騎乗の2番人気、アゴルディーノ（牡2・美浦・田村康仁）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のステラトップガン（牡2・栗東・高柳大輔）、3着にヌーンベルク（牝2・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:09.8（稍重）。【新馬戦動画】エフフォーリア産駒絶好調…函館5R2025年北海道セプテンバーセールで1000万円（税別）
横山和生騎乗の2番人気、アゴルディーノが嬉しいデビューVを飾った。同馬の父は新種牡馬エフフォーリア。この勝利で産駒は早くも4頭目のJRA勝ち上がりとなり、好調ぶりを印象付けている。レースでは先行勢を見るように5、6番手を追走。終始リズム良く運ぶと、直線では馬群を巧みにさばきながら進出。ゴール前では力強く馬群の間を割って抜け出し、鮮やかに初陣を飾った。父エフフォーリアは皐月賞、天皇賞・秋、有馬記念を制し、2021年の年度代表馬に輝いた名馬。産駒も続々と結果を残し始め、今後の活躍に期待が高まる。
アゴルディーノ 1戦1勝
（牡2・美浦・田村康仁）
父：エフフォーリア
母：モルトフェリーチェ
母父：ディープインパクト
馬主：ディアレストクラブ
生産者：中田英樹