6月27日、函館競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、横山和生騎乗の2番人気、アゴルディーノ（牡2・美浦・田村康仁）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のステラトップガン（牡2・栗東・高柳大輔）、3着にヌーンベルク（牝2・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:09.8（稍重）。

横山和生騎乗の2番人気、アゴルディーノが嬉しいデビューVを飾った。同馬の父は新種牡馬エフフォーリア。この勝利で産駒は早くも4頭目のJRA勝ち上がりとなり、好調ぶりを印象付けている。レースでは先行勢を見るように5、6番手を追走。終始リズム良く運ぶと、直線では馬群を巧みにさばきながら進出。ゴール前では力強く馬群の間を割って抜け出し、鮮やかに初陣を飾った。父エフフォーリアは皐月賞、天皇賞・秋、有馬記念を制し、2021年の年度代表馬に輝いた名馬。産駒も続々と結果を残し始め、今後の活躍に期待が高まる。

アゴルディーノ 1戦1勝

（牡2・美浦・田村康仁）

父：エフフォーリア

母：モルトフェリーチェ

母父：ディープインパクト

馬主：ディアレストクラブ

生産者：中田英樹