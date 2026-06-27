6月27日、福島競馬場で行われた12R・3歳上1勝クラス（芝1200m）は、菊沢一樹騎乗の8番人気、デアリングエア（牝4・美浦・菊沢隆徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にルシェロアズーリ（牝4・美浦・鈴木伸尋）、3着にラブリーガール（牝4・美浦・勢司和浩）が入った。勝ちタイムは1:07.9（良）。

【バーデンバーデンC】ドゥラエレーデの全妹、マリアイリダータが3連勝…レコードVでオープン入り

1番人気で三浦皇成騎乗、ファインサマーデイ（牡3・美浦・高柳瑞樹）は12着、2番人気で石田拓郎騎乗、サムハラ（牡3・美浦・新開幸一）は5着敗退。

ロスのない立ち回りで抜け出す

菊沢一樹騎乗の8番人気、デアリングエアが低評価を覆し、嬉しい2勝目をマークした。レースでは好位のインで行きっぷり良く追走。終始ロスのない立ち回りで脚を温存し、絶好の形で直線へ向かった。追い出されると馬群の間からじわじわと抜け出し、最後までしっかりと脚を伸ばして快勝。スムーズなレース運びが光る内容で、8番人気の評価を覆した。同馬は三冠牝馬デアリングタクトの全妹。

デアリングエア 12戦2勝

（牝4・美浦・菊沢隆徳）

父：エピファネイア

母：デアリングバード

母父：キングカメハメハ

馬主：ノルマンディーサラブレッドレーシング

生産者：長谷川牧場