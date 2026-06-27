ねんりん家の人気スイーツが再販！限定バウムブリュレを池袋で堪能

バームクーヘン専門店「ねんりん家」から、西武池袋店限定の人気商品『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』が期間限定で再登場します。濃厚なバター風味のバームクーヘンに芳醇なピスタチオショコラを重ね、香ばしくブリュレした特別な一品。頑張った日のご褒美や手土産にもぴったりな、ちょっと贅沢なスイーツを楽しめるチャンスです♡

西武池袋店限定の特別な再販スイーツ

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、日本生まれのバームクーヘン専門店として多くのファンを魅了してきました。

今回再販される『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』は、西武池袋店だけで購入できる限定商品です。

販売期間は2026年6月26日（金）から7月下旬頃まで。販売場所は西武池袋本店地下1階のデパチカ スイーツ＆ギフト内にあるねんりん家 西武池袋店です。

なお、販売時間は①10:00～、②17:00～の1日2回限定。さらに、おひとり様2点までの購入制限が設けられているため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

ブリュレメリゼのサマーボックス登場！夏限定スイーツを贅沢に詰め合わせ

ピスタチオショコラとブリュレが織りなす贅沢な味わい

ベースとなるのは、ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』。外はカリッと香ばしく、中はしっとり熟成された独特の食感が魅力の人気バームクーヘンです。

その上に濃厚なピスタチオショコラを重ね、さらにバーナーで丁寧にブリュレ。表面を炙ることで生まれる香ばしさが、ピスタチオのコクと絶妙に調和します。

さらに、ローストピスタチオと糖がけくるみをトッピング。カリッとした食感がアクセントとなり、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめます。バターの豊かな風味とナッツの芳醇な香りが広がる、まさにプレミアムなスイーツです。

商品情報をチェック

バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～

価格：1,404円（税込）

販売期間：2026年6月26日（金）～7月下旬頃

販売店舗：ねんりん家 西武池袋店

販売時間：①10:00～②17:00～

※おひとり様2点まで。

期間限定の贅沢を味わって

香ばしくブリュレされたバームクーヘンに、濃厚なピスタチオショコラを合わせた『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』は、ねんりん家ならではのこだわりが詰まった一品です。

期間限定かつ西武池袋店限定の特別な味わいは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産にもぴったり。再販を心待ちにしていた方は、この機会をぜひお見逃しなく♪