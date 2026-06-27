住民税非課税世帯ですが、まとまったお金を受け取ると非課税世帯ではなくなりますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、住民税非課税世帯の人がまとまったお金を受け取った場合の考え方について解説します。
「70歳女性。公的年金収入は年間95万円で、現在は住民税非課税世帯です。今後、まとまったお金を受け取る予定があります。受け取る金額によっては年間収入が大きく増えそうですが、住民税非課税世帯ではなくなってしまうのでしょうか？」
今回のケースでは、公的年金収入が年間95万円とのことです。一般的に、65歳以上で公的年金収入が年間95万円程度であれば、公的年金等控除の範囲内となることが多く、公的年金だけであれば住民税非課税世帯に該当するケースもあります。
一方で、まとまったお金を受け取った場合、そのお金の内容によっては住民税の計算に影響することがあります。
そのため、「いくら受け取ると非課税世帯ではなくなる」と一律に判断することはできません。
実際の取り扱いは、受け取るお金の内容や金額、お住まいの自治体の基準などによって異なります。不安な場合は、自治体の税務担当窓口や税務署に確認すると安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：住民税非課税世帯ですが、まとまったお金を受け取ると非課税世帯ではなくなりますか？今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
A：住民税非課税世帯に該当するかどうかは、受け取るお金の内容や所得の状況によって異なります住民税非課税世帯に該当するかどうかは、単純に収入額だけで決まるわけではありません。住民税は所得をもとに計算されるため、受け取るお金の内容によって取り扱いが異なる場合があります。
今回のケースでは、公的年金収入が年間95万円とのことです。一般的に、65歳以上で公的年金収入が年間95万円程度であれば、公的年金等控除の範囲内となることが多く、公的年金だけであれば住民税非課税世帯に該当するケースもあります。
一方で、まとまったお金を受け取った場合、そのお金の内容によっては住民税の計算に影響することがあります。
そのため、「いくら受け取ると非課税世帯ではなくなる」と一律に判断することはできません。
実際の取り扱いは、受け取るお金の内容や金額、お住まいの自治体の基準などによって異なります。不安な場合は、自治体の税務担当窓口や税務署に確認すると安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)