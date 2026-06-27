歌手の長渕剛（69）が27日放送のフジテレビ「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、ツアーを乗り切る体力作りについて語った。

来月から全国ツアーを行う長渕は、MCの女優・仲間由紀恵から長丁場のツアーを乗り切る秘けつを聞かれると「よく言われることですが食とトレーニング、毎日毎日欠かさないっていうことですね」と返答。

「最近またトレーニングを追加して」と明かし、「最近、鳥取に兄弟ができて…兄弟っていうか同じ年で、アスリートの中では有名な先生として君臨された方で、小山裕史先生という方がいらっしゃって、そこに飛んで行って一緒に初動負荷を」と「初動負荷理論」を提唱する小山裕史氏のもとでトレーニングを行っていると説明。

「野球のイチロー選手がずっとおやりになっていた素晴らしい初動負荷というのがありまして、そこに入門いたしまして、合宿を鳥取で小山先生と一緒にガンガンやってます」と話した。

長渕といえば長時間に及ぶ熱いステージを繰り広げることで知られる。「30半ばで志を、ステージをやっていくんだと舵をとってからは人に言えないぐらいの苦しみはありましたけど、そこを1個ずつ越えていくと友や仲間たちもどんどん業界だけにとどまらずいろんなアスリートの人たちと知り合えたりする。感化されてね。それで今は鳥取で一生懸命ですわ。楽しいですね」と充実の笑みを浮かべた。