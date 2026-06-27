巨人の育成・代木（しろき）大和投手（２２）が２７日、３か月ぶりにチームに復帰した。

ジャイアンツ球場で３軍練習に参加。コーチ、スタッフ、選手に温かい拍手で迎えられ「すごく充実した時間だったなと思います。登板機会をたくさんいただいたおかげで、ここまで成長できたと感じている。（両球団に）本当に感謝したいです」と頭を下げた。

実戦機会確保のため、今月２５日までハヤテに派遣。左肘手術から復活を目指す中で計１２試合（８１回２／３）、先発として中６日のローテーションを守りながら経験を積んだ。

「最初は６０球でバテていた」ところから公式戦プロ初完投、初完封勝利を挙げるまでにスケールアップ。６月は２２イニング連続無失点を記録するなど月間４登板で防御率０・２７と猛アピールした。サウスポーながら直球は自己最速を１キロ上回る１５６キロを計測。新球種も習得し「試合で投げられたことが一番大きい。自信がありますね、今」と一皮むけて帰ってきた。

セットアッパーの大勢らとドラフト同期。高卒５年目を迎えた。「今年に懸ける思いは、かなり強い。支配下を目指す意味での派遣でもあったと思うので（昇格期限の）最後１か月、残りの登板で結果を残す。それが今大事なこと」と力を込めた。

◆代木 大和（しろき・やまと）２００３年９月８日、愛媛県生まれ。２２歳。明徳義塾ではエースとして３年春夏の甲子園に出場し夏８強。２１年ドラフト６位で巨人入団。２３年に１０代の投手として球団２２年ぶりに開幕１軍入りして１３登板０勝０敗、防御率５・４０。２４年４月に左肘トミー・ジョン手術を受け２５年から育成契約。１８４センチ、１００キロ。左投左打。