9人組アイドルグループ「Next☆Rico」の新メンバー、星合香乃。スポニチ東京本社でのソロインタビューで語ったのは、困難さえもゲームのように楽しむポジティブな思考と、「ステージに立ったら全部がエンタメ」だという確固たるプロ意識だった。その笑顔の裏側にある、熱い魂の正体に迫った。（「推し面」取材班）

「元々踊ることが大好きで、エンタメの仕事をしたいとずっと思っていました」

舞台に出ていた時、同じレーベルの友人からオーディションを勧められたのが全ての始まりだった。「誰かの心に刺さるような人間になれたら」。その一心でアイドルの世界に飛び込んだ。

今年3月に行われたお披露目のステージ。極度の緊張に包まれるはずのその場所で、意外な行動に出ていた。

「私以外のメンバーが袖であまりにも緊張しすぎていて。『大丈夫だから！』って励ましているうちに、自分の緊張がどこかへ飛んでいっちゃいました（笑）」

仲間を思う気持ちが、自身の恐怖を上回った瞬間だった。たった2曲の出番は「1秒しか経っていないんじゃないか」と感じるほど一瞬。だからこそ、今、多くの楽曲を披露できる毎日が「楽しくて嬉しくて仕方がない」と、心からの笑顔を見せる。

これまでの活動で「壁」を感じたことはあるか。そう問うと、「あまりないかもしれないです。全部楽しいんですよね」と屈託なく笑った。

「感覚としてはゲームみたいな感じ。『ボスのところに行って負けたけど、次は何をしたら勝てるんだろう？』って考えるのが面白いんです」

課題は、自分を強くするための経験値。乗り越えるたびに「まだ伸びしろがあるんだ」と実感できる。そのポジティブな思考が、星合を常に前へと突き動かす。

その根底にあるのが、「ステージに立ったら全部がエンタメだ」という信念だ。ミスをしても、それを笑いに変えるのも自分次第。「自分を使って全てを表現するんだ」という気持ちが、パフォーマンスを唯一無二のものにしている。

そして、その最大の原動力はファンの存在だ。「『笑顔でいる香乃が好きだよ』と声をかけてくれたり、会いに来てくれたりする行動一つ一つが、私の動く原動力になっています」。

「宇宙検定を受けたい」「バンジージャンプしたい」。尽きることのない好奇心は、今、語学習得へと向かっている。海外から会いに来てくれるファンのために、赤点まみれだった英語にもう一度挑戦する。

「この景色を、もっとたくさんの人と見たい」。その純粋な思いが、星合をまた次のステージへと走らせていく。