ショートヘアでアカ抜ける人、アカ抜けない人。2026夏に差がつくポイント
「同じショートヘアなのに、なぜかおしゃれに見える人がいる」「短くしたのに思ったほどアカ抜けない」という風に感じていませんか？ショートヘアは長さが短い分、顔まわりやシルエットの違いが印象に大きく影響するもの。特に2026年夏は、ただ短くするだけではなく、“軽さと抜け感をどう作るか”がポイントです。今回は、ショートヘアでアカ抜ける人とアカ抜けない人の差を解説します。
顔まわりに“流れ”がある
今季のショートヘアでまず意識したいのが、顔まわりの見え方。アカ抜けて見える人のショートヘアは、前髪やサイドの毛束が自然につながり、フェイスラインに沿ってやわらかく流れています。髪が動くことで抜け感が生まれ、横顔まで軽やかな印象になります。
▲顔まわりの毛流れや前髪の抜け感は、ショートヘアの印象を大きく左右。わずかな違いでもアカ抜け感に差が出ます
シルエットに“抜け”がある
アカ抜ける人はシルエットにも共通点があります。後頭部の丸みやトップの高さは残しながら、首まわりには軽さを作っているのです。
重さを残しすぎると野暮ったく見えやすく、反対に軽くしすぎると古いレイヤースタイルのような印象になることもあります。大切なのは、“重さ”と“軽さ”のバランス。2026年夏は、丸みを残しながら軽さを感じるシルエットが今っぽく見えるポイントです。
髪色に“光”が含まれている
ショートヘアの印象は、ヘアカラー選びによっても大きく変わります。以前のように、明るいカラーにするだけではアカ抜けて見えるとは限りません。今季は暗髪でも透け感があり、光を含んだように見える色が人気です。
また、白髪ぼかしでもワンカラーでも重要なのは、髪全体が自然になじんで見えること。光を受けたときのやわらかさや質感が印象を左右します。2026年夏は、“明るさ”ではなく“光を含むやわらかさ”がアカ抜けの鍵になります。
ショートヘアは「流れる顔まわり」「抜けのあるシルエット」「光を含むカラー」のバランスが整うことで、ぐっと今っぽく見えるようになります。なんとなくアカ抜けないと感じたときは、まずはこの３つを見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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