　6月22日～26日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<5932> 三協立山　　　東Ｐ　 26/ 5　　　100　　　800　 700.0　 6/26
<3083> スターシーズ　東Ｓ　 27/ 2　　　900　　 1100　　22.2　 6/25

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード

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