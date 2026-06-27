今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (6/22～6/26 発表分)
6月22日～26日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5932> 三協立山 東Ｐ 26/ 5 100 800 700.0 6/26
<3083> スターシーズ 東Ｓ 27/ 2 900 1100 22.2 6/25
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5932> 三協立山 東Ｐ 26/ 5 100 800 700.0 6/26
<3083> スターシーズ 東Ｓ 27/ 2 900 1100 22.2 6/25
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード
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